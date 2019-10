Gobierno afgano propone un cese el fuego de un mes a talibanes

LEA TAMBIÉN

El gobierno afgano estimó el martes 29 de octubre del 2019 que un alto el fuego de un mes daría una oportunidad a los talibanes de demostrar su compromiso con la paz y de que controlan a sus tropas en todo el país.

“Si los talibanes quieren verdaderamente la paz, deberían demostrar su nivel de control sobre sus comandantes y hasta qué punto éstos obedecen verdaderamente sus órdenes”, declaró a periodistas Hamdulá Mohib, consejero de Seguridad Nacional afgano.



Algunos de los comandantes talibanes podrían haberse unido al grupo yihadista Estado Islámico (EI) , aseguró Mohib.



Las declaraciones del consejero afgano se producen en un marco de especulaciones sobre una reanudación de las negociaciones de paz entre Estados Unidos y el movimiento rebelde talibán. Mohib se ha mostrado en el pasado muy crítico con la ausencia en la mesa de negociaciones del gobierno.



“Sugerimos un mes de alto el fuego y luego negociaciones” explicó el consejero en ese encuentro con la prensa.



Los especialistas consideran que es posible que exista un foso entre el ala política de los talibanes, cuyos dirigentes se hallan en Doha (Catar) y los comandantes militares sobre el terreno.



Los talibanes han rechazado varios llamados de alto el fuego en los últimos meses, pero el año pasado anunciaron una inesperada pausa de los combates durante tres días.



Para Mohib, cualquier negociación futura debería implicar no sólo al gobierno afgano, sino también a Pakistán, acusado desde hace tiempo de apoyar a los talibanes.



“Pakistán debería garantizar que no apoyará a los talibanes ni a otros grupos similares, y que no les ofrecerá santuario”, propuso Mohib, que ha sido embajador afgano en Washington.



Islamabad desmiente que apoye a los insurgentes.



Estados Unidos negoció durante un año con los talibanes para poder retirar sus tropas de Afghanistán a cambio de garantías de seguridad, pero un atentado en Kabul que causó la muerte de un militar estadounidense paró brutalmente esas negociaciones a finales de septiembre.



El emisario de Estados Unidos para Afganistán, Zalmay Khalilzad, ha mantenido desde entonces negociaciones informales con los talibanes en Pakistán.