El gobernador de Nueva York niega haber acosado a una de sus asesoras

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, negó este lunes 14 de diciembre del 2020 haber acosado a una antigua asesora, Lindsey Boylan, quien el domingo desveló en Twitter el supuesto trato inapropiado recibido por parte del político.

"He oído hablar del tuit, y lo que decía de comentarios que yo había hecho, y simplemente no es verdad", afirmó Cuomo en una teleconferencia con miembros de la prensa.



"Los tuits simplemente no son verdad" insistió el gobernador tras aclarar que cree que "una mujer tiene el derecho de expresar su opinión".



Lindsey Boylan, que en la actualidad es una de las candidatas a la presidencia del distrito de Manhattan, trabajó para Cuomo durante 4 años, en los que llegó a convertirse en la vicesecretaria del Departamento de Desarrollo Económico, antes de dejar la oficina del gobernador en 2018.



El domingo 13 de diciembre, afirmó en Twitter que el gobernador la había "acosado sexualmente durante años".



"Muchos lo vieron, y se quedaron mirando", aseveró. "Nunca sabía que esperar: me interrogaría sobre mi trabajo (el cual era muy bueno) o me acosaría hablando sobre mi aspecto? O serían ambas cosas en la misma conversación? Fue así durante años", agregó.



Boylan, de 36 años, dijo asimismo que "nadie movía un dedo a pesar de verlo. (...) Y sé que no soy la única mujer".



Las acusaciones salen a la luz en un momento en el que se especula con el hecho de que el presidente electo de EE.UU., Joe Biden, pueda elegir a Cuomo como su fiscal general, aunque el propio gobernador ha dicho que no le interesa el puesto.



"Me halaga que me consideren como fiscal general, es una posición muy buena", dijo Cuomo. "Pero mi trabajo como gobernador de Nueva York ni de cerca se ha terminado", sentenció.