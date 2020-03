Gobernador de Nueva Jersey decreta toque de queda para enfrentar covid-19

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, anunció el lunes 16 de marzo de 2020 que decretó el toque de queda para negocios no esenciales, que deberán cerrar cada día antes de las 20:00 para limitar el contagio por el covid-19.

“A partir de esta noche, todos los negocios minoristas no esenciales, y los negocios de recreación o entretenimiento, deben cerrar a las 20:00”, tuiteó el gobernador. “Todas las reuniones de más de 50 personas están prohibidas desde esta noche a las 20:00”, añadió.



Murphy dijo que “en horas del día, estos negocios pueden permanecer abiertos si limitan su capacidad a no más de 50 personas y respetan las órdenes de distanciamiento social”.



El número de infectados con coronavirus en Estados Unidos franqueó el lunes el umbral de 3 800 personas, y el saldo de muertos asciende a 69.



Las grandes ciudades del país como Nueva York, Los Ángeles o Chicago cerraron escuelas, bares, restaurantes, cines, teatros y museos.



Pero aún no hay un decreto nacional de cierre de toda la actividad ni una orden de cuarentena.



“No nos tomamos a la ligera ninguna de estas medidas que estamos anunciando hoy”, dijo el gobernador de Nueva Jersey.



“Sabemos que tendrán un impacto en los residentes y sus familias, en las comunidades, y en los negocios. Pero es de importancia total reducir la curva (#Flattenthecurve). Estos pasos garantizarán que no sobrecarguemos nuestro sistema de salud”.