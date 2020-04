Gobernación del Guayas inicia plan de oxigenoterapia para pacientes de covid-19

LEA TAMBIÉN

Desde la mañana de este martes 14 de abril del 2020, se inició el plan de oxigenoterapia 'Guayas Vive', que permitirá brindar este servicio a pacientes positivos covid-19 y casas de salud de la provincia, informó el gobernador Pedro Pablo Duart, en un comunicado. Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo de la empresa privada y pública, se desarrollará en dos fases.

La primera fase arrancó este martes, con la recepción de 300 tanques para su conversión y posterior carga de oxígeno-gas medicinal para ser distribuidos en los centros de salud de toda la provincia.



Flopec (Flota Petrolera Ecuatoriana) y Petroecuador se han sumado a la iniciativa entregando esta mañana los tanques para su reconversión, en coordinación con las empresas prestadoras de este tipo de servicio, agrega el comunicado.

Con la recepción de los tanques y el apoyo de la empresa privada y pública, ya se han entregado tanques de oxígenos a 13 hospitales de la provincia como: el Hospital Básico de El Triunfo, el Hospital Básico de Daule, Centro de Salud tipo B de Samborondón; en Guayaquil: Centro de Salud tipo C de El Recreo 2, Centro de Salud tipo C de Bastión Popular, Centro de Salud tipo C de Martha de Roldós, Centro de Salud Tipo C del Cisne II, entre otros.

Los tanques de oxígeno serán entregados en diversas casas de salud de la provincia del Guayas. Foto: Cortesía

Todos los tanques están dispuestos al Ministerio de Salud Pública para que, en coordinación con ellos, se provea oxígeno a las casas de salud de la provincia, en especial, a las zonas más afectadas por el virus, como Guayaquil, Samborondón y Durán.



“Estamos incorporando al sistema de salud 300 tanques para su reconversión y su posterior uso en la carga de oxígeno-gas medicinal. Con esto estamos salvando vidas y ayudando a todas las familias de la provincia a sobrellevar esta difícil situación que atraviesa, no solo el Ecuador, sino el mundo entero”, señaló Duart.



La segunda fase de este plan, que se ejecutaría en los próximos días, dependiendo de la evaluación del Ministerio de Salud, contempla la apertura del albergue ubicado en el Coliseo Abel Jiménez Parra del Parque Samanes como un centro integral de oxigenoterapia para pacientes positivos covid-19 que se atiendan de manera ambulatoria. El albergue fue puesto a disposición del Ministerio, hace aproximadamente tres semanas, con 100 camas disponibles.



Además, ante la emergencia sanitaria, el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart, dispuso la semana pasada la reapertura de dos plantas de oxígeno, Gasec y Oxiguayas. que se encuentran ya funcionando y expendiendo el gas medicinal para la ciudadanía que lo requiera. "Gracias a la gestión realizada con la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, se pudo habilitar a estas dos empresas para la venta del oxígeno", agregó.