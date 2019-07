Gobernador de Esmeraldas pidió la renuncia de cuatro funcionarios por festejo realizado dentro de la entidad

LEA TAMBIÉN

Un nuevo video en el que aparece una bailarina durante una celebración en el interior de las oficinas de una dependencia pública causó una nueva polémica. En esta ocasión, las imágenes corresponden a un festejo que se realizó dentro de la Gobernación de Esmeraldas, en la costa norte del país.

Las imágenes empezaron a circular en redes sociales desde el pasado viernes 26 de junio del 2019. En el clip aparecen empleados y funcionarios de la Gobernación durante un programa de celebración por el Día del Padre, que se desarrolló el 14 de junio del 2019.



Tras la difusión de este material, la Gobernación anunció la solicitud de renuncia "inmediata" de cuatro funcionarios de esta entidad. Lo hizo mediante un comunicado.



Allí se indicó que esta actividad se realizó "sin la Autorización de la Máxima Autoridad de la Provincia y sin guardar el decoro debido en desmedro de la autoridad, visión y misión de la Institución".



El documento con esta notificación fue enviado el pasado 27 de junio del 2019. Ese mismo día, el Intendente de Policía - uno de los funcionarios mencionados en dicha medida-, dijo en rueda de prensa que no estaba de acuerdo con la decisión del Gobernador, Pablo Hadathy, pero que finalmente la aceptaba.



Según este comunicado, el Gobernador solicitó la renuncia del Intendente General de Policía, del Jefe Político del cantón Esmeraldas, del Jefe de Unidad de Talento Humano y Asesor Particular del Gobernador de la Provincia. De ninguno de los cargos se publicaron los respectivos nombres.



Los demás funcionarios mencionados en este comunicado (Jefe Político, jefe de Talento Humano y asesor particular del Gobernador) aún no se han pronunciado.