Gobernabilidad, la prioridad de Jorge Yunda en la Alcaldía de Quito

El virtual alcalde electo de Quito, Jorge Yunda, convocó a un consejo consultivo de exalcaldes para apoyarse en la dirección de la ciudad. Ese proyecto, más el trabajo con los concejales en el ámbito legislativo, están entre las primeras tareas para su administración.

Este miércoles 27 de marzo del 2019, Yunda y parte de su equipo se reunió con el alcalde en funciones, Mauricio Rodas, y sus secretarios y asesores. En los próximos días se formarán mesas temáticas para el proceso de transición.



De momento, el llamado para el consejo consultivo fue abierto, en una rueda de prensa. Augusto Barrera, quien fue alcalde por Alianza País, afirma que aún no ha recibido una convocatoria formal. Pero se declara un convencido del diálogo y de hablar para construir. “Si hay una convocatoria formal, con gusto participaré y daré mis puntos de vista desde la experiencia concreta de mi gestión”, aseguró.



Según su criterio, es vital que Yunda empiece con el tema de movilidad, porque está encaminada la obra civil del Metro, pero aún falta un modelo de recaudo y la reorganización de buses, por ejemplo, que deben estar listos para que funcione.



Otro exalcalde que está dispuesto a sumarse es Roque Sevilla (Democracia Popular), porque considera que “la experiencia de quienes hemos gobernado la ciudad puede servir mucho al nuevo Alcalde, sobre todo teniendo en cuenta que es la primera vez que Yunda asume una función en la administración pública y nosotros podemos contribuir con una serie de ideas”. Pero cree que funcionará si sus aportes se vuelven sistemáticos.



Sevilla sostiene que una de las primeras tareas de Yunda es concentrarse en el aspecto financiero y sugiere un acercamiento con el Gobierno central para que asuma los USD 350 millones de deuda del Metro, ya que la ciudad no tiene capacidad para pagarlo.



Para el exalcalde y candidato Paco Moncayo (Izquierda Democrática), la iniciativa de Yunda de un consejo consultivo es prudente “porque es evidente que no ha llegado preparado, con todos los instrumentos que uno debe tener disponibles”. Él pone a disposición de Quito el plan estratégico para las administraciones zonales en el que trabajó con su equipo desde abril del 2018 y su propuesta de proyectos para los primeros 100 días.



También ofrece el estudio que realizó para reorganizar la Municipalidad y señala que se requieren medidas urgentes en el tema de la basura y recomienda que no se piense en cuotas de poder. Considera que ese sería un gran error y recuerda que no se necesita del Concejo Metropolitano para gobernar la ciudad, sino para que legisle, para que cree buenas ordenanzas y resoluciones y para que le fiscalice.



En ese sentido, subraya que los cuatro concejales de la ID deben presentar proyectos de ordenanzas, resoluciones y fiscalizar la gestión del Alcalde. “Ellos saben que podrán contar con mi experiencia y apoyo. También teníamos reformas a ciertas ordenanzas que son necesarias. Trabajarán en beneficio de la ciudad”.



Para Sevilla, Yunda debe lograr que los nuevos concejales trabajen por Quito y no por los partidos y formar una mayoría que le permita gobernar. Y luego, el Concejo debe centrar su labor en solucionar temas de movilidad, seguridad y basura.



Compromiso Social no alcanzó la Alcaldía, pero sí nueve concejalías. Luisa Maldonado dice que “a pesar de ser la primera fuerza política de Quito, no estamos planificando ingobernabilidad. Hay que actuar sobre la marcha, con temas elementales como la recolección de basura, el bacheo, la seguridad. Entonces, vamos a estar listos a apoyar acciones que beneficien a la mayoría”.



La segunda candidata más votada dice que se debe armar una agenda prioritaria apenas se instale el Concejo, para tratar temas pendientes de la administración saliente.



El también candidato a la Alcaldía, Juan Carlos Holguín (movimiento Creo), pone a disposición del nuevo Burgomaestre su plan de trabajo. Los concejales del movimiento -Luz Elena Coloma y Eduardo del Pozo- deberán facilitar el plan de gobierno, además de legislar y fiscalizar con visión.



Sobre el Concejo, donde Yunda tendrá minoría, Holguín espera que no se repita lo que pasó con Rodas. “No fue una traba en sí, sino una entrega de prebendas a los concejales en las administraciones zonales, a cambio de gobernabilidad. Los 21 concejales deben hacer un acto de desprendimiento por la ciudad”.