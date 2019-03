El glifosato, un herbicida polémico en todo el mundo

LEA TAMBIÉN

El glifosato, el herbicida más utilizado del mundo, está acusado de provocar cáncer pero hasta ahora pocos países lo prohíben. Estas son algunas de las restricciones vigentes en varios países y regiones del mundo.

Desde 2015 la sustancia está considera por la OMS como “cancerígeno probable”. Se usa bajo distintas marcas, la más conocida de ellas el Roundup, fabricado por Monsanto, propiedad del grupo alemán Bayer.





Estados Unidos



El martes, un jurado estadounidense consideró que el Roundup contribuyó al linfoma no hodgkiniano (LNH) que sufrió Edwin Hardeman, un jubilado de unos 70 años.



Y en agosto pasado un tribunal de San Francisco condenó a Monsanto a pagar USD 289 millones a Dewayne Johnson, que tenía el mismo cáncer.



La justicia dictaminó que el Roundup fue la causa de su enfermedad y que Monsanto actuó de manera malintencionada, disimulando los riesgos de su productos con glifosato.



La multa fue luego reducida a USD 78,5 millones por una juez pero Bayer apeló la sentencia.



El grupo farmacéutico y de agroquímica alemán afirma por su parte que “la ciencia confirma que los herbicidas a base de glifosato no producen cáncer”.



En Estados Unidos hay miles de procesos en curso contra Monsanto pero lo que ocurra en el caso Hardeman, que todavía podría durar dos semanas, será clave para el futuro.





América Latina



En Colombia, las pulverizaciones aéreas de glifosato fueron prohibidas en 2015 por la Corte Constitucional. Pero Iván Duque, presidente de 2018, es favorable a retomarlas para hacer frente al aumento récord de las narcoplantaciones.



En Brasil, la justicia pidió en 2015 a la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria (Anvisa) evaluar “urgentemente” su toxicidad de cara a una posible prohibición, una decisión que no gusta a la potente industria agrícola del país.



En el Salvador, el glifosato formaba parte de una lista de 53 productos agrícolas prohibidos en 2013 pero luego lo retiraron junto a otras diez sustancias. Existe también una comisión para evaluar los riesgos.



En Argentina son frecuentes los conflictos entre los habitantes y los agricultores que usan glifosato y lo consideran un producto indispensable en su trabajo.



Pero como no existe una legislación nacional, los alcaldes toman decisiones locales para limitar la fumigación que provocan las protestas de los productores.





Europa



Después de dos años de debates especialmente intensos, en 2017 los estados miembros de la Unión Europea (UE) decidieron renovar por cinco años la licencia del glifosato.



La Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE, justificó la decisión por el visto bueno de sus agencias científicas, la Efsa (seguridad de los alimentos) y la Echa (productos químicos), que no consideraron la sustancia como cancerígena.



Pero la independencia de la Efsa está en entredicho. Varios periódicos revelaron que su informe contenía fragmentos idénticos a los de un documento de Monsanto de 2012.



Por su parte el gobierno francés prometió que el glifosato quedaría prohibido en parte en 2021 y totalmente dentro de cinco años.



Sri Lanka



El herbicida fue prohibido en Sri Lanka en junio de 2015 porque se le considera responsable de una nueva enfermedad de los riñones que afecta a los habitantes de las zonas de producción de arroz.



Sin embargo la comunidad científica del país subrayó que no existen estudios que asocien directamente el glifosato a esta “enfermedad renal crónica” y la prohibición fue levantada en mayo de 2018, con una autorización de utilización en las plantaciones de té y de árbol del caucho.