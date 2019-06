Ginecólogo detenido por abuso sexual a varias mujeres en universidad de EE.UU.

LEA TAMBIÉN

Un ginecólogo que ejercía en una reconocida universidad de California fue arrestado y acusado este miércoles 26 de junio del 2019 de agredir sexualmente a 16 jóvenes durante los exámenes médicos, dijeron las autoridades.

George Tyndall ha sido acusado de abuso por cientos de pacientes durante sus 30 años de carrera, en un escándalo que ha afectado a la Universidad del Sur de California (USC) .



El médico fue detenido por la policía de Los Ángeles el miércoles bajo múltiples cargos de penetración y agresión sexual por fraude, por los que podría enfrentar una sentencia de hasta 53 años de prisión si se lo declara culpable, dijo la oficina del fiscal del distrito.



Las acusaciones contra Tyndall van desde manoseos inapropiados a violación y se remontan hasta 1990. Sin embargo, los cargos por los que ha sido detenido se relacionan con incidentes desde 2009.



El médico de 72 años ha sido acusado de tomar fotos de los genitales de sus pacientes, y de hacer comentarios lascivos, homofóbicos e incluso racistas.



Tyndall supuestamente apuntaba a estudiantes menores, incluyendo a mujeres de la gran población asiática de la universidad, que no hablaban inglés fluido o no estaban familiarizadas con los procedimientos ginecológicos.



El profesional no fue investigado por la universidad hasta 2016, cuando se le permitió retirarse bajo un acuerdo beneficioso, cuyos detalles financieros no han sido revelados.



La policía de Los Ángeles abrió su propia investigación y en junio allanó la casa del médico. Desde entonces, han estado acumulando evidencia para presentarla a los investigadores por potenciales cargos criminales.



En el mismo periodo, cientos de expacientes han demandado a la universidad por no responder adecuadamente a las acusaciones contra Tyndall.



En junio del año pasado, la casa de estudios dijo que había llegado a un “principio de acuerdo” para pagar 215 millones de dólares en compensaciones.



Este mes, un juez federal aprobó en forma preliminar un acuerdo en la demanda colectiva.



Tyndall ha negado cualquier delito. La USC también se ha visto sacudida en los últimos meses por otro escándalo relacionado con el pago sobornos para el ingreso a la universidad.