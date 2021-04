Gobierno uruguayo lamenta muertes de covid en geriátrico pero apoya actuación

El ministro de Salud de Uruguay, Daniel Salinas, subrayó este lunes 5 de abril del 2021 que lamenta los 15 fallecidos en un residencial de adultos mayores del departamento (provincia) de Río Negro, en el oeste del país, aunque respalda la actuación del centro, que mantuvo a las personas allí en vez de trasladarlas a un hospital.

"Lamentamos la situación de fallecidos, sabemos que es una situación de alto riesgo la de los residenciales, como todo lugar con personas de una edad avanzada y muchas comorbilidades, siempre ha sido en toda la epidemia un lugar de máximo cuidado", dijo Salinas durante una rueda de prensa en aquel departamento.



El ministro, junto al presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (Asse), Leonardo Cipriani, fueron a la ciudad de Fray Bentos, donde ocurrió el brote y los fallecimientos el pasado fin de semana, para reunirse con las autoridades sanitarias locales.



Respecto a la situación de los residenciales a nivel país, Salinas dijo que actualmente hay 775 casos confirmados, de los que 493 permanecen en los residenciales y 23 internados. Además, desde que inició la pandemia han sido 135 las personas fallecidas en los geriátricos.



Sobre el caso puntual de Fray Bentos, el ministro enfatizó que todos los pacientes "han recibido atención oportuna, continua" y destacó la labor de la doctora del centro quien, pese a que también es positiva de covid-19, decidió quedarse en el hospital para atender a los ancianos.

"Ha tenido esa cosa que tienen los médicos de inmolarse y quedarse en el barco hasta el final y está allí dentro del residencial", resaltó.



Respecto al hecho de que los pacientes se quedaran en el geriátrico en vez de ser enviados a un hospital, Salinas considero que "cualquier traslado" conlleva un riesgo y por ello hay que poner en la balanza la situación para tomar la mejor decisión.



Además, descartó que no se haya trasladado a los pacientes por falta de camas ya que, si bien el hospital de Fray Bentos tiene su CTI repleto, hay otro hospital a 20 minutos donde se podrían haber trasladado.



"No hay un tema de no asistencia sino al revés, se transformó el residencial en un centro de asistencia covid con todos los medios necesarios como oxígeno, corticoides, todo lo que fuera necesario para dar asistencia. Se ha tenido que adaptar la situación", subrayó.

Si bien dio su respaldo a lo actuado por el centro y las autoridades sanitarias del departamento, Salinas contó que se hará una auditoría. Asimismo, la Fiscalía uruguaya anunció que investigará de oficio la situación.



Cipriani, en tanto, explicó que los pacientes tuvieron "la misma atención" que habrían tenido en cualquier otro centro.



"El sistema está bajo tensión y presión. Hoy en día no estamos saturados. Los valores de saturación son cuando se pasa el 85 % de ocupación", concluyó.



El informe diario de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva resaltó este lunes que actualmente hay 639 camas ocupadas de 887 operativas, lo que supone un 72 %. De ese total, un 45,5 % corresponden a pacientes con covid-19.