General Villamil realiza un simulacro previo a reabrir sus playas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Municipio de General Villamil Playas, en la provincia del Guayas, realizará este sábado 22 y domingo 23 de agosto del 2020 un simulacro de apertura de un tramo de 2 kilómetros de su playa principal, previo a emitir una autorización oficial para el regreso de turistas a su balneario.

La fecha tentativa de reapertura de las playas es el martes 25 de agosto. Pero la decisión dependerá de la evaluación del simulacro del fin de semana, en el que se dividirá el balneario en parcelas.



En el ensayo participarán los 120 servidores facultados para instalar dos carpas y cuatro parasoles en cada 16 metros cuadrados, explicó Philipo Franco, director de Turismo del Municipio de Playas.



También participarán 16 vendedores de bebidas envasadas, instalados en ubicaciones fijas; la venta de bebidas alcohólicas estará prohibida. Los vendedores deberán desinfectar las botellas de agua y refrescos con una mezcla de agua y cloro.



El estudio de capacidad de carga realizado por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil establece que se puede admitir hasta 1 600 personas en el tramo principal de dos kilómetros. General Villamil cuenta en total con 40 kilómetros de perfil costero.



“La capacidad de carga en semáforo amarillo es de máximo un 30%. El domingo están invitados al simulacro todos los miembros del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal y el lunes con el alcalde se tomará una decisión sobre la reapertura”, dijo Franco.



Según el estudio de capacidad, cada carpa o parasol será ubicado en un área de tres metros cuadrados, con una distancia adicional de 1.80 metros a lado y lado. “Los grupos de turistas no pueden salir de sus parcelas de playa y cuando la abandonen para hacer uso de restaurantes, por ejemplo, tienen que llevar sus mascarillas”, explicó el director municipal de Turismo.



A pesar de que General Villamil no se reabre de forma oficial, los bañistas la han estado visitando los últimos fines de semana. El uso del balneario se restringe a poco tiempo por los controles de la Policía Nacional y de los inspectores municipales que desocuparon a cientos de turistas en el fin de semana del feriado del pasado 10 de Agosto.



Las playas han permanecido cerradas por más de cinco meses debido a la pandemia de covid-19. El Municipio de General Villamil informó que realizó estudios de laboratorio del mar con la empresa de agua potable y alcantarillado Hidroplayas y garantiza a los turistas aguas limpias y libres de trazas de covid-19, de cara a la reactivación del balneario.



La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, informó por su parte que las playas que pertenecen a la ciudad en la parroquia rural costera de Posorja no reabrirán hasta segunda orden. Playa Varadero, la más turística, está situada en la comuna de Data de Posorja, 17 kilómetros al sur de General Villamil. La Dirección de Justicia y Vigilancia controla el ingreso de turistas los fines de semana.