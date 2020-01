General Luis Lara: ‘Las Fuerzas Armadas cumplieron su misión’

LEA TAMBIÉN

Después de la firma de la paz y luego de realizar una apreciación estratégica, las FF.AA. cambiaron su prioridad estratégica, operativa y táctica hacia la frontera norte. Han tenido que adaptarse a varios procesos de cambio en estos años, para cumplir con la misión constitucional y satisfacer las demandas de la sociedad dentro de un escenario regional y local, en donde aparecen escenarios con amenazas complejas, impredecibles e inciertas.

¿Qué amenazas?

Amenazas que buscan la desestabilización del funcionamiento normal de los Estados. Para esto, FF.AA. han tenido que realizar estrategias para mejorar sus capacidades militares en un escenario económico complejo y difícil. Sin embargo, hemos desarrollado y hemos mejorado la tecnología, la industria de defensa con Astinave, y actualmente FF.AA. están en un proceso de transformación sobre la base de una planificación estratégica con un horizonte a 10 años.



¿Qué buscan?

Se busca tener unidades flexibles, móviles, de respuesta rápida, que tengan líneas de mando simples y directas y que permitan al Estado ecuatoriano enfrentar con éxito todos los desafíos, amenazas y riesgos.

25 años tras la guerra, ¿quién es el enemigo al que se debe enfrentar?

Las amenazas son complejas e impredecibles. De acuerdo con lo que la política de Defensa maneja, tenemos las amenazas de los grupos ilegales, el narcotráfico, el tráfico de armas, etc.



¿Cómo fue su experiencia en la guerra?

Estaba como oficial de operaciones del grupo de Fuerzas Especiales número 26. Fui a Base Sur y me hice cargo el 15 de enero. Perú había tratado de ingresar a Tiwintza, pero no lo logró. Todo valió la pena. Hoy vivimos en paz. Las Fuerzas Armadas cumplieron con su misión.