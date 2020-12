Bill Gates sobre el covid-19: 'Los próximos cuatro a seis meses podrían ser los peores de la pandemia'

Para el magnate Bill Gates, cofundador de Microsoft, el futuro del covid-19 en Estados Unidos no es alentador. Según sus proyecciones, difundidas en una entrevista en la cadena internacional CNN, "lamentablemente, los próximos cuatro a seis meses podrían ser los peores de la pandemia. El pronóstico del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud indica que habrá otras 200 000 muertes adicionales", declaró.

En Estados Unidos, el Gobierno registra más de 16,4 millones de personas contagiadas con covid-19 y más de 299 000 muertes por la afectación de la enfermedad. El viernes 11 de diciembre fue el día en el que se registró la mayor cantidad de nuevos casos desde el inicio de la pandemia.



Las autoridades sanitarias detectaron un incremento de 247 737 contagios en solo 24 horas. También se documentó un aumento de 3 261 decesos por el coronavirus, el número más alto de muertes diarias registradas en la nación norteamericana.



Gates dice que los próximos cuatro o seis meses podrían ser los peores, es decir, entre abril y junio del 2021. Para él, cuya fundación Bill y Melinda Gates ha participado de forma activa en el desarrollo y entrega de vacunas contra el covid-19, la clave para contener al virus, que ha llegado a 212 naciones, es la aplicación de vacunas y la permanencia de medidas de bioseguridad y el distanciamiento físico.



"Si siguiéramos las reglas, en cuanto a llevar mascarillas y no mezclarnos, podríamos evitar un gran porcentaje de esas muertes. En el corto plazo, son malas noticias”, afirmó en diálogo con CNN.

Desde el 2015, Gates realizó proyecciones sobre lo que podría causar una pandemia en el mundo. Pero sus predicciones quedaron cortas a comparación de lo que ha ocurrido en Estados Unidos.



"Pensé que (Estados Unidos) haría un mejor trabajo manejándolo. En general, cuando hice los pronósticos en 2015, dije que las muertes podrían ser más altas. Así que este virus podría ser más letal de lo que es. No estamos en el peor de los casos. Pero lo que me ha sorprendido es que el impacto económico en EE.UU. y en todo el mundo ha sido mucho mayor que las previsiones que hice hace cinco años”, cuestionó.



El Gobierno de Estados Unidos subrayó este lunes, coincidiendo con el arranque de la campaña de vacunación contra el covid-19 en el país, que espera poder vacunar a toda la población que lo desee para finales del segundo trimestre de 2021.



Sin embargo, para Gates la transición presidencial se convirtió en un obstáculo para distribuirla. "La transición se complica, pero la nueva administración está dispuesta a confiar en expertos reales y no atacar a esos expertos", afirmó.