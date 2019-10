Gabriela Rivadeneira recibe protección de la Embajada de México en Quito

LEA TAMBIÉN

Gabriela Rivadeneira solicitó asilo a la Embajada de México en Quito. La delegación diplomática público la tarde de este sábado 12 de octubre del 2019 que el Gobierno de ese país le brinda “protección y resguardo”.

Rivadeneira, asambleísta afín al expresidente de Ecuador Rafael Correa, no tiene indagaciones judiciales abiertas y, en su condición de parlamentaria, goza de inmunidad en el país. Sin embargo, su concurrencia a la Embajada de México se produce en medio de una jornada de bloqueos, vandalismo y actos delictivos en Quito.



Desde las 15:00 de este sábado, la capital de Ecuador se encuentra militarizada, bajo un régimen de “toque de queda” indefinido.



Al anunciar esa medida, el presidente Lenín Moreno apuntó que “son los traficantes, son los narcotraficantes, son los Latin King crimínales y son los correístas los que están dedicados a hacer estos actos vandálicos”, como una estrategia golpista. El Mandatario deslindó de esa violencia al movimiento indígena, cuyo levantamiento se encuentra en Quito con miles de comuneros desde el lunes 7 de octubre y este sábado anunció un diálogo con el Ejecutivo, para revisar el Decreto 883 que eliminó el subsidio de los combustibles.



Durante la jornada de violencia de este sábado, Correa, quien se encuentra fuera de Ecuador, ha escrito desde su cuenta de Twitter mensajes que plantean una ‘muerte cruzada’, para poner fin al Gobierno de Moreno.



El pasado 3 de octubre, al cumplirse el primer día de paro en Ecuador por el Decreto 883, Rivadeneira pidió al presidente de la Asamblea, César Litardo, que convocara a una sesión extraordinaria del Parlamento para “avanzar hacia la destitución del presidente Moreno” y hacia el “adelanto de elecciones”.



Rivadeneira no es la única coidearia del correísmo beneficiaria de protección del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El 4 de octubre, Ricardo Patiño, excanciller del régimen de Correa, anunció que había recibido asilo en México.



A continuación la transcripción textual del comunicado de la Embajada de México en Quito:



Gobierno de México da protección y resguardo a asambleísta de oposición en Ecuador



El Gobierno de México, siguiendo su tradición diplomática, recibió hoy en su embajada en Quito, Ecuador, para brindarle protección y resguardo, a Gabriela Rivadeneira, asambleísta nacional de dicho país por el Movimiento Político Revolución Ciudadana.



Con dicha acción, en apego al derecho internacional, México reitera su compromiso con el respeto, protección y promoción de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su afinidad política y subraya su preocupación por la situación política por la que atraviesa la República del Ecuador.



En concordancia con sus principios constitucionales de política exterior, el Gobierno reafirma su postura de no intervención y su deseo por una salida democrática, pacífica y dialogada a la situación por la que cruza el Ecuador.