Gabriel Martínez, ministro de Transporte: 'No habrá restricción de rutas aéreas'

Los vuelos comerciales, nacionales e internacionales, se reanudarán el próximo 1 de junio del 2020, confirmó el ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez.

El protocolo de bioseguridad para los aeropuertos deberá aplicarse en cuatro momentos: al ingreso de pasajeros al aeropuerto, en el interior del aeropuerto, durante el vuelo y al arribo de pasajeros.



¿Se mantiene el 1 de junio como fecha para la reapertura de aeropuertos?



Sí, se mantiene esa fecha. La idea es ir afinando el protocolo para que la operación se realice con el mayor cuidado posible. Se abren los vuelos comerciales, nacionales e internacionales. No va a haber ningún tipo de restricción.



¿Estarán operativos todos los aeropuertos del país?



Esa es la idea. Al principio no vamos a tener mayor actividad en los aeropuertos de cantones pequeños; la operación se va a concentrar entre Quito, Guayaquil, y probablemente Manta.



¿Cuántos pasajeros han ingresado y han salido del país durante la cuarentena? ¿Y en cuántos vuelos?



Al momento hemos recibido 9 222 nacionales, en 74 vuelos, y han salido 13 015 pasajeros, principalmente extranjeros, en 95 vuelos. Los vuelos han arribado principalmente desde Estados Unidos, España y México. Las salidas han sido hacia Europa y EE.UU.



¿Qué protocolos de bioseguridad se han está implementando en los aeropuertos de Quito y Guayaquil durante la cuarentena y que otros se prevén añadir para el 1 de junio?



Hemos establecido un protocolo estándar para todos los aeropuertos, que contempla cuatro momentos:



El primero es al ingreso al aeropuerto. Se prohíbe el ingreso de acompañantes, al menos de que sea una persona con discapacidad y que así lo requiera. Solo deberán ingresar pasajeros con su ticket de abordaje, quienes pasarán por un túnel de desinfección y deberán utilizar todos los implementos de protección personal, como mascarillas, guantes y visores.



El otro momento es adentro del aeropuerto. Se van a poner señaléticas en los pisos para que la gente guarde distanciamiento social, desde el 'counter' en el momento de hacer los controles de ingreso hasta las salas de preembarque.



En el avión y durante el vuelo, todos los pasajeros y la tripulación deben usar equipos de protección personal. Hay que tener en cuenta que la recirculación de aire en un avión se da cada tres minutos y eso permite tener un ambiente controlado.



El cuarto momento es en el arribo de pasajeros. Una vez que llegan al aeropuerto se hace un proceso de triaje, con revisión y toma de de temperatura. Se está proponiendo y analizando en el COE que, antes de embarcar, como requisito, los pasajeros internacionales presenten una prueba de Covid-19 “negativa” o que se haga una prueba rápida al momento de arribo. Aquellos pasajeros que resulten “positivo” serían desplazados a hoteles en la ciudad en donde lleguen y otros tendrían que ir a guardar aislamiento en sus propios domicilios. Para los que vayan a salir no está contemplada la prueba. Esperamos que el protocolo quede aprobado y definido este lunes 18 de mayo.



¿Cómo se va a manejar el distanciamiento social en los aviones? ¿Se va a mantener la misma ocupación en los aviones?



El nivel de ocupación tiene que mantenerse por una realidad: los vuelos necesitan tener costos accesibles y una reducción del aforo significaría pasajes más altos. Los vuelos humanitarios que han llegado han venido con niveles de ocupación del 90% y 100%. Es difícil regular la ocupación. United ha indicado que no va a llevar más del 70%. Pero, hay otras aerolíneas que sí van a intentar llevar más pasajeros. Estamos abriendo los vuelos porque se necesita que se reactive la economía y también para que los ecuatorianos que se encuentran fuera puedan conseguir vuelos de retorno al país.



¿Habrá alguna restricción de destinos en las rutas de salidas e ingresos de vuelos?



No se ha planteado ningún tipo de restricción.



¿Todas las aerolíneas que operan en el país están abiertas a reactivarse a partir del 1 de junio? ¿Hay autorización para todas?



La idea es que el sector comience a vender sus pasajes y a retomar su actividad. No hay ningún tipo de restricción. Definitivamente, será progresivo, porque la demanda no va a ser tan alta. El sector turístico está muy deprimido por la crisis sanitaria.



¿En cuánto se cuantifican las pérdidas para la industria aeronáutica que opera en el país?



En promedio, los ingresos de la industria se han reducido un 95%.



¿Qué aerolíneas estaban previstas que ingresaran este año al país y qué pasará con esto?



No creemos que ninguna aerolínea adicional ingrese. Más bien estamos defendiendo que no hayan deserciones. Por el momento, es difícil pensar que se abran más destinos, incluso Latam que tenía el compromiso de operar en otros aeropuertos, como Santa Rosa, lo postergó para el último trimestre del año y dependiendo la situación. Tenemos la expectativa de que se amplíen otros destinos con Latam, como Catamayo (Loja).



¿Alguna aerolínea les ha manifestado su intención de salir del mercado ecuatoriano?



No, todas las aerolíneas desean mantener su operación con Ecuador. Pero hay que esperar a que termine la emergencia y ver cómo quedan las operaciones de las compañías.



¿En cuánto se estima que caerá el transporte de pasajeros este año?



Es difícil de determinar. No sabemos cómo va a reaccionar la gente y hay otros elementos que van a cambiar la industria aérea, como el uso de plataformas para las teleconferencias.