Así será el modelo de trabajo tras la pandemia, según el fundador de Zoom

El fundador y consejero delegado de Zoom, Eric Yuan, cree que cuando acabe la pandemia no se volverá completamente al trabajo presencial y se adoptará un modelo híbrido en el que el teletrabajo todavía estará presente.

"Digamos que la pandemia acaba mañana. ¿Volvemos todos a la oficina? No creo que todos los empleados vuelvan. Es muy probable que tengamos un modelo híbrido", dijo durante una intervención en la Web Summit de Lisboa, que este año se realiza de forma virtual.



El empresario de origen chino defendió que la forma en que se trabaja, se vive y se aprende "es muy diferente ahora" y, por eso, considera que plataformas como Zoom seguirán teniendo un papel importante cuando acabe la pandemia.



"Es bueno para el cambio climático y para la productividad", subrayó Yuan, que también consideró que en el futuro se harán menos viajes de negocios porque muchos de ellos se pueden solucionar por videoconferencia.



Por ello, se mantiene optimista sobre el futuro de su plataforma, a pesar de la fuerte caída que sufrió en bolsa cuando se anunciaron avances sobre la vacuna para el coronavirus, y cree que no se utilizará sólo para trabajar, también mantendrá otros usos, como las clases escolares.



Yuan confesó que su equipo nunca imaginó que Zoom se iba a disparar tanto este año, en el que pasó de 10 millones de participantes diarios antes de la pandemia a 300 millones en abril.



"Pensábamos que 2020 sería como 2019", aseguró el empresario, que reconoció que por un lado estaban "emocionados", pero por otro se preguntaban cómo podrían sostener tanto crecimiento: "Tuvimos que aprender a reaccionar muy rápido", dijo.



El líder de Zoom recordó cómo fue su llegada a Silicon Valley (California, EE.UU.) con 27 años y las veces que rechazaron su idea para crear la plataforma que hoy le ha hecho multimillonario, aunque confesó que no se acuerda de cuántas: "Fueron muchas", bromeó.



Con una experiencia de éxito a sus espaldas, dejó un mensaje para los emprendedores que quieren poner en marcha un proyecto: "Si tienes una idea, no dudes, simplemente hazlo".



Pero avisó de que es necesario ser paciente y no pensar en el éxito desde el principio, ya que "construir un negocio sostenible es un viaje largo".

Eric Yuan es uno de los principales oradores de esta edición de la Web Summit, la mayor conferencia tecnológica de Europa, en la que participan de forma virtual unas 100 000 personas.