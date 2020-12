Dos funcionarios en Ecuador recibieron coimas, según empresa petrolera Vitol

La empresa estadou­nidense Vitol Inc., que habla de haber entregado sobornos a funcionarios de Ecuador y México para obtener contratos, entró al registro de proveedores de la empresa pública Petroecuador en junio del 2016. Esta información fue remitida por Petroecuador al Ministerio de Energía.

En ese reporte, la petrolera refiere que esta compañía fue calificada para participar en los procesos de comercialización de crudo Oriente, Napo y otros derivados; entre ellos, fuel oil, nafta de bajo octanaje, vacuum gas oil, diésel oil, diésel premium, jet fuel y otros.



Petroecuador aclaró ayer, 4 de diciembre del 2020, que sacó ya a esta empresa del listado de proveedores.



Vitol reconoció el pago de coimas a dos funcionarios en Ecuador, dentro de un proceso de investigación iniciado por el Departamento de Estados Unidos.



Según información de ese organismo, el esquema de corrupción comenzó a ponerse en marcha desde el 2015, cuando Javier Aguilar, que trabajaba en la oficina de esa firma privada en Houston, habría hecho pagos ilícitos por USD 870 000 a dos altos funcionarios ecuatorianos (uno de Petroecuador y otro del Ministerio de Energía), para que le ayudaran a obtener contratos en el país.



Uno de los contratos que menciona la investigación es una operación de preventa de 17,1 millones de barriles de fuel oil, que incluía un anticipo de financiamiento público a favor del Ministerio de Economía y Finanzas, por USD 300 millones.



La operación no fue producto de un proceso público, pero se conoció porque consta como hecho relevante dentro de un prospecto de bonos enviado a inversionistas en esa época.



La investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos apunta también que la contratista directa no fue Vitol, sino una empresa estatal de Medio Oriente, pues estas pueden participar en las adjudicaciones sin mediar concurso público.



Además, como parte de este esquema de soborno, “Vitol y sus conspiradores celebraron acuerdos de consultoría falsos, establecieron empresas fantasmas, crearon facturas falsas para supuestos servicios de consultoría y utilizaron cuentas de correo electrónico de alias, para transferir fondos a empresas ‘offshore’ involucradas en la conspiración”, según el organismo de justicia de Estados Unidos.



La entidad, además, señaló que el supuesto esquema ilegal se hizo “sabiendo que los fondos, al menos en parte, se utili­zarían para pagar sobornos a funcionarios ecuatorianos y mexicanos”.



El jueves 3 de diciembre, Vitol Inc. -filial estadounidense del grupo de empresas Vitol- admitió a la justicia estadounidense que entre el 2015 y julio del 2020 pagó sobornos a funcionarios de Ecuador y México.

Por su parte, la Fiscalía de Ecuador, a través de su Twitter, informó sobre el inicio de una investigación.



De acuerdo con información pública de Petroecuador, Vitol ha participado en 38 concursos para la importación y exportación de derivados desde el 2016. Desde entonces, la firma ha sido adjudicada en nueve ocasiones. De ello, dos se firmaron durante este año para importar diésel y para exportar fuel oil.



El Ministerio de Energía solicitará información a esta compañía sobre los funcionarios públicos de Petroecuador y de esa Cartera que supuestamente han recibido sobornos de esa firma estadounidense a cambio de la adjudicación de contratos.



Para ser parte del registro de proveedores de Petroecuador, las firmas deben demostrar honorabilidad, precisó Energía.