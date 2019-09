Frankenstein, el lugar en Alemania dónde conviven la CDU y los ultras

LEA TAMBIÉN

Frankenstein, un municipio alemán de 950 habitantes en el oeste del país, ha cobrado notoriedad como la comunidad en la que sí hay cooperación entre la Unión Cristianodemócrata (CDU) y la ultraderecha, en contra de la consigna de la dirección del partido de la canciller, Angela Merkel.

El nombre de la población está presente estos días en los medios alemanes no en relación con la novela de terror de Mary Shelley y su creador de un monstruo incontrolable, sino como el lugar donde se ha originado una colaboración no autorizada desde arriba.



La explicación es familiar, al darse el caso de que la concejal de la CDU en ese municipio, Monika Schirdewahn, está casada con Horst Franz Schirdewahn, de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD).



Ambos integran un mismo grupo en la corporación local, llamado "Fortschritt Frankenstein" -"Progreso Frankenstein"-, que esta semana se presentó formalmente en la asamblea municipal.



"Vivimos en una democracia, no en una dictadura. Lo que hacemos mi esposo y yo es democracia viva", afirma la representante de la CDU en declaraciones al semanario "Der Spiegel".



La política conservadora es la única representante de la CDU en esa corporación local, donde la mayoría de sus miembros forman parte de una agrupación llamada Comunidad de Electores Libres. Su esposo es, por su parte, el único de la AfD.



La asociación ha sido criticada por la delegación de la CDU de ese distrito, en el "Land" de Renania Palatinado, donde se ha planteado la posibilidad de expulsar a su representante local.



La presidenta de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, sucesora de Merkel al frente del partido y ministra de Defensa en el Gobierno de la canciller, rechaza toda cooperación, a escala federal, regional o local, con la ultraderecha.



Kramp-Karrenbauer se ratificó en esa posición el pasado lunes, tras las elecciones regionales celebradas en el este del país, donde la AfD experimentó un fuerte empuje hasta colocarse en segunda posición, con casi el 28 % de los votos, en el "Land" de Sajonia, y por encima del 24 % en Brandeburgo.



En la CDU han aparecido algunas corrientes internas partidarias de abrir un diálogo con la AfD, a lo que la dirección del partido ha recordado la moción de rechazo a "toda forma de cooperación" con la ultraderecha aprobada en el último congreso del partido, en 2018.