Francisco Carrión confirmó que dejó la embajada en Washington

El embajador de Ecuador en EE.UU., Francisco Carrión Mena, confirmo a este Diario hoy, martes 7 de enero del 2020, que renunció a su cargo luego de haber cumplido dos años en esa importante posición diplomática.

Carrión estuvo al frente de ocupó de la misión diplomática en Estados Unidos desde el 22 de diciembre de 2017 y presentó sus credenciales ante el gobierno de ese país el 24 de enero del 2018.



Carrión no quiso comentar las razones por las que deja a un lado su cargo. Mientras tanto, la Cancillería aún no tiene un pronunciamiento oficial al respecto.



Durante su gestión, Carrión normalizó las relaciones entre los dos países, una vez que durante el Gobierno de Rafael Correa se haya dejado de lado la relación con ese país. “Resultaba indispensable no solamente refrescar sino normalizar las relaciones, lo que no significa de ninguna manera sometimiento de una parte a la otra, sino tener una relación respetuosa y sobre todo con las soberanías intactas de ambos lados”, le dijo Carrión a este Diario en junio pasado durante una evaluación de su labor.



En términos comerciales, desde noviembre del 2018 se volvió a retomar el Trade and Invesment Council (TIC) y ha habido varios encuentros de empresarios nacionales en ese país.



Por otra parte, la embajada de Ecuador buscó que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés), volviera al país, una vez que desde el 3º de septiembre del 2014 cerrara sus operaciones en Ecuador.



“Este tipo de agencias las tiene todos los países, por eso nosotros como país en desarrollo debemos sacar provecho. Hay varias obras que el Ecuador necesita y no hay que sorprenderse que EE.UU”, explicó en esa entrevista.



Carrión fue canciller de la República, entre le 2005 al 2007, durante la presidencia de Alfredo Palacio. También ha sido vicencanciller (1998-200) y también fue en el 2009 representante de Ecuador ante la Organización de Naciones Unidas.