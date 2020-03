Francia contempla prolongar su período de confinamiento por el coronavirus

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El gobierno francés anunció el viernes 20 de marzo de 2020 que podría extender las medidas de confinamiento más allá de los 15 días previstos inicialmente, debido a que muchos ciudadanos no respetan al pie de la letra las medidas impuestas para frenar el avance del coronavirus.



Después de tres días de confinamiento casi total, la cifra de contagios y fallecidos sigue creciendo en Francia, que tiene 372 muertos y 1222 pacientes con respirador artificial.



Desde el inicio de la epidemia, se han confirmado en el país 10995 contagios, pero esta cifra podría ser mucho mayor ya que no toma en cuenta a las personas con síntomas pero que no han sido sometidas a prueba del covid-19.



Francia está apenas “en el inicio de la crisis”, dijo este viernes el presidente Emmanuel Macron, que convocó una reunión interministerial de crisis por el coronavirus, en la que se examinará varios aspectos sanitarios y económicos.



La víspera, el mandatario francés fustigó la indisciplina de muchos franceses que no cumplen con las reglas de confinamiento. “Cuando veo que la gente sigue yendo al parque, a la playa o se precipita a los mercados abiertos” es porque “no han entendido los mensajes” transmitidos por las autoridades, dijo.



Los franceses pueden salir de sus casas, pero únicamente para ir a trabajar cuando no pueden hacerlo a distancia, para comprar comida o medicinas, o hacer algo de ejercicio, pero a condición de hacerlo solo y sin alejarse mucho de sus domicilios. Además, tienen que llevar con ellos un salvoconducto que debe ser presentado a la policía en caso de control.



No obstante, muchos no cumplen con las normas al pie de la letra. En redes sociales pero también en los noticieros se vieron en los últimos días imágenes de personas tomando el sol en las playas o dando largos paseos en bicicleta en familia.



Los franceses pueden salir de sus casas, pero únicamente para ir a trabajar cuando no pueden hacerlo a distancia. Foto: EFE

En este contexto, el ejecutivo contempla prolongar el período de confinamiento, previsto inicialmente por 15 días. “Es muy probable que nos veamos obligados” a hacerlo, dijo el viernes la portavoz del gobierno, Sibeth Ndiaye.



¿Pero durante cuánto tiempo? Levantaremos la cuarentena “cuando el virus deje de circular”, dijo el viernes el ministro de Salud Olivier Véran, en una entrevista con el diario Le Figaro. “Es una etapa difícil que requiere tiempo. Pero cuanto más seriamente la apliquemos, menos tiempo durará”, añadió.



Para el doctor Yazdan Yazdanpanah, director del servicio de infectología del Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica Inserm, la cuarentena podría durar “alrededor de seis semanas, o más”, “Todo dependerá de la curva de la epidemia”, señaló este especialista.



Para evitar que los franceses salgan a las calles, sobre todo en momentos en que las temperaturas rozan los 20 grados en el sur del país, varias localidades costeras, como Niza o Saint-Tropez, decidieron cerrar el acceso a sus playas.



Desde el jueves por la tarde, policías a caballo fueron desplegados en las playas del país para evacuar a los más obstinados, que se exponen a una multa de 135 euros (unos 145 dólares) .



“Entiendo la medida”, dice Alexanne, una joven de 25 años, que vive en la ciudad mediterránea de Marsella. “ Es un mal necesario, si así se evitan más contagios”, agrega.



Después de París, que cerró todos sus parques y jardines, otras ciudades tomaron el viernes medidas similares. Lille (norte) anunció el cierre de su principal pulmón verde, La Citadelle, después de que se constataran “abusos”.



La ciudad de Niza (sureste) prohibió el acceso a su famoso Paseo de los Ingleses, que bordea 6 kilómetros de playa, mientras que un avión teledirigido equipado con un altavoz monitorea la costa.