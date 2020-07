Sepultan en fosa común a una veintena de víctimas de coronavirus en Bolivia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Unos veinte cadáveres de fallecidos por covid-19 fueron sepultados en una fosa común de un cementerio de Oruro, en el suroeste de Bolivia, dijeron el miércoles 29 de julio del 2020 funcionarios locales.

El administrador de la estatal Caja Nacional de Salud (CNS) , José Verduguez, dijo a la red de televisión ATB que se tomó la medida porque los cuerpos “prácticamente estaban apilados” en la morgue hace unos quince días, “formando un foco infeccioso debido a que los familiares no recogían los cadáveres”.



La omisión de los deudos ocurre en general por falta de crematorios o espacio en los cementerios, o directamente por que algunas familias no cuentan con los recursos monetarios para cumplir con los trámites y protocolos biosanitarios que se requieren para las exequias.



Los cuerpos fueron sepultados cumpliendo “todos los protocolos técnicos y jurídicos”, indicó de su lado el secretario general del municipio de Oruro, Marcelo Cortez.



“De acuerdo a ley, cuando una persona fallece y no cuenta con las exequias fúnebres respectivas, el gobierno municipal debe habilitar un espacio específico”, señaló.

Mientras, una decena de familiares de los fallecidos se manifestó contra la medida en la Plaza de Armas de Oruro, una ciudad andina a 230 km de La Paz.



Verduguez refirió que la morgue del Hospital Obrero de esa ciudad tenía capacidad para albergar únicamente a cuatro cuerpos y que el fin de semana había en el lugar más de una veintena.



Oruro registra a 2 859 de los más de 72 000 infectados con el nuevo coronavirus en el país.



Mientras, en Sucre, 690 km al sudeste de La Paz, las autoridades preparan una fosa común para sepultar al menos 17 de 54 cuerpos que provocaron el colapso de los depósitos de cadáveres en los hospitales de la región.



“Varios familiares han accedido para hacer el entierro correspondiente (...). Se está conversando con los otros familiares para ver cuántos pueden acceder. Si logramos atender eso, vamos a reducir la cantidad de cadáveres ” , declaró el jefe de Epidemiología del servicio regional de Salud, Jhonny Camacho, al diario Correo del Sur.



El departamento de Chuquisaca, cuya capital es Sucre, acumula 1.921 contagiados.



Las regiones más sacudidas por el coronavirus son Santa Cruz (este) , con más de 33 000 casos y La Paz con cerca a 15 000.



Debido a una inusitada escalada del virus en los últimas semanas, las autoridades regionales de La Paz piensan tomar medidas extremas de confinamiento.



“Va a haber cuarentena rígida, pero la fecha está todavía en discusión”, adelantó el alcalde de La Paz, Luis Revilla, quien está aislado desde el martes 29 de julio en su casa por un cuadro asintomático de covid-19.