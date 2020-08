Foro Económico Mundial de Davos aplaza su cita 2021 hasta verano 

LEA TAMBIÉN

El Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) que se celebra habitualmente en enero fue aplazado “hasta principios del próximo verano” ya que no se reunían las condiciones para organizarlo “de forma segura”, afirmó la dirección del evento en un comunicado.

“El Foro Económico Mundial decidió (...) reprogramar el encuentro anual 2021 en Davos a principios del próximo verano”, declaró un portavoz de la organización que añadió que la decisión fue tomada siguiendo “el consejo de los expertos”.



“La decisión no ha sido fácil ya que es urgente reunir a los dirigentes mundiales” para “formar un gran reinicio poscovid”.



Si bien la organización no da detalles sobre las fechas exactas del Foro 2021, da a entender que podría no celebrarse en Davos: “Recibirán detalles sobre las fechas y el lugar de nuestro Foro anual reprogramado tan pronto como se den las condiciones para garantizar la salud y la seguridad de todos los participantes y de aquellos que los reciben”.



A principios de junio, la dirección del Foro Económico Mundial había manifestado su deseo de mantener el encuentro anual en la pequeña ciudad de los Alpes suizos, pero en una “configuración sin precedentes” con “diálogos en persona y virtuales”.



Ahora, además de la cumbre física reprogramada para el próximo verano boreal, la dirección del Foro indica que organizará “la semana del 25 de enero” “diálogos telemáticos de alto nivel en los que los dirigentes mundiales podrán compartir sus puntos de vista sobre el mundo de 2021”.