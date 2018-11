Foro de perspectivas económicas 2019, en la Universidad Espíritu Santo

LEA TAMBIÉN

Alberto Dahik comenzó el Foro de Perspectivas Económicas del 2019 señalando que “la economía tiene que estar por encima de cualquier política”. Y que no se puede permitir que cualquiera especule con lo que pueda pasar en el Ecuador.

En el auditorio del Centro de Convenciones de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UESS), en la vía Samborondón, estaban como invitados el ministro de Finanzas, Richard Martínez; el secretario general de la Presidencia, Eduardo Jurado; y, el director de Análisis Semanal, Walter Spurrier. El exvicepresidente fue el moderador del encuentro, que se realizó la noche de este lunes 19 de noviembre.



Jurado y Martínez señalaron que la coyuntura del debate de la Pro forma 2019 estaba dejando de lado los temas de fondo.



“Se pierde la visión de todo lo que hemos avanzado y de lo que se puede construir”, según el Ministro de Finanzas. Dijo que el Gobierno ha hecho esfuerzos por alejarse “más del socialismo del siglo XXI y lograr los mínimos para salir de ese modelo” de un Estado presente en toda la economía y que veía mal al sector privado, para pasar a un modelo con mayores posibilidades de emprendimiento y libertad de decidir.



“Si todos convergemos que es posible alejarse de ese modelo y evitar que esto se convierta en una carnicería donde cada uno tiene la razón. Estamos en el camino correcto”.



Según el funcionario, el Gobierno decidió por una consolidación “gradual”, que tiene menores costos, en lugar de medidas de shock, que generan mayor impacto y costo social. “El riesgo es la credibilidad y la pérdida de expectativas”.



Para Spurrier, si bien se ha “enderezado” la dirección del Estado, cree que falta visión económica y hacia dónde va el país en cuatro años. Mostró su preocupación de que no se ve una reducción en el gasto fiscal en la planificación en el plan cuatrianual del Presupuesto General del Estado.



“No estamos viendo que para el 2022 hemos superado la difícil situación económica ni el déficit fiscal” y parece que habrá que esperar al próximo Gobierno.



Según el analista, no se ve que se estén tomando las decisiones necesarias y eso puede repercutir en un desaliento en las inversiones privadas.



Jurado explicó que las medidas de ajuste han permitido una reducción de 40 000 empleos en contratos provisionales y que solo se renovaron 5 000, de lo contrario se hubiera registrado un aumento de 45 000 plazas.



En cuatro años “veremos un país” que ya ha comenzado la explotación minera responsable, los resultados de la ley de fomento, la infraestructura construida con las alianzas público privada, entre otros temas, añadió.



Pero Spurrier, dijo que se necesita un ajuste fiscal más fuerte y reducir el gasto del Estado Central que es superior a Colombia y Chile. Cree que el Gobierno debería reducir los salarios de la administración pública, que no son necesarios. El Ecuador tiene un rol de pagos superior en 45% al de otros países que tienen entre 10 a 20 millones de habitantes en relación al PIB, explicó.



También sugirió subir los combustibles con muy pequeñas alzas mensuales para que los consumidores se vayan acostumbrando y cambien las pautas de consumo de utilización de vehículos o de combustibles en general ante el aumento del costo. “Creo que yo haría eso porque el aumento de la súper no preocupó, ya que muchas personas se cambian a la ecopaís porque le sale más barato ponerla con aditivos”.



Cuando terminó el foro, Jurado mencionó que el Gobierno tiene que ver cómo hace una revisión de los subsidios regresivos que no llegan a quiénes tienen que llegar. “Podrían ser combustibles, el diésel es uno de los que tenemos en mente seguir revisando, todavía hay un espacio en la revisión“.



El tema de los subsidios -dijo- hace mucho tiempo se analiza y, eso toda la ciudadanía lo sabe, lo que no vamos a tocar absolutamente es ningún subsidio que tenga que ver con las clases menos desfavorecidas. “Gas no, transportación pública tampoco, así que tengan la seguridad de que por ese lado no va la cosa. La ecopaís la está revisando el Ministerio de Energía, ahí tenemos un tema del costo de producción que tiene un subsidio muy alto. En los próximos días podríamos tener algo un poco más elaborado. En el diésel industrial todavía tenemos un amplio margen de bajar el gasto por subsidio”.