El formulario de salud se pedirá en todos los vuelos que lleguen a Ecuador y no en las fronteras terrestres, según Ministra de Gobierno

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, confirmó que Ecuador solicitará a los pasajeros de todos los vuelos, que lleguen a los distintos aeropuertos del país, que llenen un formulario de salud de viajero. Esta es una medida buscará prevenir nuevos contagios de la cepa covid-19 y entrará en vigor el 10 de marzo de 2020.

Esto le permitirá al país identificar a los pasajeros. "Se está pidiendo que todas las aerolíneas que entreguen un formulario especial para que tengamos más información de los pasajeros, de tal manera que, si alguien es diagnosticado, se confirma la presencia del virus, nos podamos comunicar con mayor celeridad con todos los pasajeros". Así se refirió la tarde de este jueves 5 de marzo de 2020 en Guayaquil, antes de la instalación del décimo primer Gabinete Sectorial de Seguridad, en el edificio del Gobierno Zonal. Más temprano se había informado que solo se aplicaría a los viajeros procedentes de México, Brasil y España, pero se extendió la medida a todos los países.

INFÓRMATE💡 Si viajas hacia #Ecuador el personal de la aerolínea deberá entregarte a bordo el Formulario de Declaración de Salud del Viajero para que lo completes. A tu llegada entrega el documento al personal de @Salud_Ec #PrevencionEsSalud pic.twitter.com/vzymjwHN87 — DGAC Ecuador (DAC) (@DGAC_Ecuador) March 5, 2020



Romo aclaró que el formulario no regirá para las fronteras terrestres. También reiteró que Ecuador no cerrará sus fronteras. "En este momento son 88 países (con casos) así que no es una opción viable".



La ministra agregó que Ecuador está tomando todas las precauciones para evitar una expansión del virus y recordó varias acciones. "Se ha prohibido la exportación de mascarillas para garantizar que en Ecuador tengamos suficiente material en caso de ser necesario".

También añadió que el Gobierno sigue verificando que los hospitales tengan todo lo necesario. Recordó que también hay una corresponsabilidad y que se necesita de la disciplina de las personas para evitar más contagios.



"A las personas que se pide poner en aislamiento, quedarse en aislamiento, que así lo hagan, que cumplan el aislamiento. Todavía tenemos un grupo de personas en vigilancia que es relativamente pequeño y que nos ha permitido tener cierto control".



Sobre más personas que permanecen en el cerco epidemiológico refirió que se identificó que un marino, al que se le había dado 20 días de descanso para que hiciera su cuarentena al estar en observación, intentó tomar un vuelo hacia otra provincia del país.

"La Policía recibió la alerta, las autoridades del aeropuerto recibieron la alerta, se impidió que tomara ese vuelo y se lo acompañó para que fuera revisado nuevamente en el hospital", dijo. Romo no especificó si la observación tiene relación con el caso primario en el país, de una señora que llegó procedente de España. Hasta ahora no presenta sintomatología.



Romo finalmente aseguró que sobre en materia de salud se pasará revista a los temas relacionados al covid-19 este viernes 6 de marzo junto al presidente Lenín Moreno.

En tanto, en el Gabinete Sectorial de Seguridad no estaba previsto tratar sobre coronavirus. El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, aseguró qué los puntos serían, entre otros, minería ilegal y ciberseguridad.