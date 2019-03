33 sitios, con 93% de fondos de promoción para alcaldías

LEA TAMBIÉN

El 57,6% del fondo de promoción del Consejo Nacional Electoral (CNE) se concentra en las candidaturas a alcaldes y prefectos. Se trata de USD 21 millones de los 36,5 millones que se destinó a las cinco dignidades que se elegirán este domingo, para que se promocionen desde el pasado 5 de febrero hasta este jueves 21 de marzo de 2019.

Según la entidad electoral, la distribución de los recursos se realizó de acuerdo con el número de los electores.



EL COMERCIO DATA analizó el reparto a nivel cantonal en el caso de la campaña para 221 alcaldías y a escala provincial para las 23 prefecturas.

En el caso de los 1877 candidatos a alcaldes se destinó USD 12,7 millones, de los cuales 93% se entregó en 33 de los 221 cantones del país.



En este grupo se destacan Guayaquil y Quito, pues hay más electores. El Puerto tiene 17 candidatos y la capital, 18.



En esta treintena de cantones, el monto más bajo por postulante fue de USD

4 058. Esta cantidad se entregó a 15 candidatos de El Empalme-Guayas, en donde hay 67 633 votantes. En tanto, el rubro más alto fue para los 17 candidatos de Guayaquil, que tiene dos millones de electores (ver detalle en el mapa).



A mayor número de candidatos, más dinero se entregó a cada uno de los cantones.



Al analizar el gasto de difusión por elector se calculó que para El Empalme fue de USD 0,90, y un dólar para Guayaquil.



Entre estos cantones con más recursos también están los de mayor densidad poblacional: Rumiñahui con 22 candidatos y 90 501 votantes. Ahí el gasto por persona subió a USD 1,32. Sigue Durán y Santa Elena, con 21 y 20 candidatos.



El CNE dividió a los restantes 188 cantones municipales en dos grupos. En el primero, que incluye 102 localidades, se repartieron USD 4 000 a cada candidato, aunque la diferencia de electores es notoria al hacer comparaciones. Jipijapa tiene 66 591 habitantes que deberán decidirse por uno de sus 14 candidatos. Ahí el gasto por elector fue de USD 0,84.



La misma cantidad recibieron 10 candidatos de Urcuquí (Imbabura), que registra 15 112 votantes, 4,4 veces menos que el cantón manabita y por persona se consignaron USD 2,65.



Otro ejemplo: en el cantón Cañar, sus 58 104 electores escogerán entre cuatro candidatos. Por cada elector se otorgó USD 0,28 en promoción.



En tanto, en Pangua-Cotopaxi, pueden ir a las urnas 18 148 personas para elegir entre 10 candidatos. Esta población electoral es tres veces menor a la de Cañar y por cada persona se gastó USD 2,20.



Este reparto también evidencia que a más candidatos más recursos recibió el cantón, pero no necesariamente es el que más electores registra.



En el segundo grupo esta tendencia se repite en 86 cantones, en donde se repartieron a cada postulante USD 2 000.



El cantón azuayo de Nabón lidera la lista con 14 748 electores, siete candidatos y un gasto por elector de USD 0,95.



En Pablo Sexto, de Morona Santiago, en cambio, hay 1 753 votantes, ocho veces menos que Nabón, por lo que la cantidad por persona subió a USD 3,42. En esta localidad hay tres candidatos.



El CNE emitió un reglamento para la distribución del fondo el 14 de noviembre del año pasado. En él se establecía que en los cantones con menos de 15 000 electores el monto de promoción no será inferior a USD 2 000, y en los cantones desde 15 001 electores hasta 35 000 este rubro no será inferior a USD 4 000.



Sin embargo, el CNE reformó esta fórmula el 21 de diciembre pasado. Allí se fijó que en los cantones desde 15 001 hasta 66 666 electores, el monto de promoción electoral no será inferior a USD 4 000. De esta forma, se aumentaron los recursos para la promoción de los candidatos .



Para las candidaturas a las prefecturas se repartió USD 8,2 millones, entre 23 provincias.



Guayas y Pichincha tienen el mayor peso en el listado, seguido de Manabí y Azuay.



En la Amazonía, Sucumbíos recibió más. El gasto promedio por elector fue de USD 0,46, esto es 0,84 menos que en el caso de las alcaldías.



El reparto aquí va desde USD 143 191 por cada candidato, en Guayas (20) hasta USD 5 400, que recibieron en tres provincias amazónicas: Napo, Pastaza y Zamora Chinchipe.