Hasta el 21 de diciembre del 2020 se espera aprobación de desembolso del FMI

El Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene hasta el lunes 21 de diciembre del 2020 para resolver si aprueba el desembolso de USD 2 000 millones para Ecuador, que son parte del programa económico que el Gobierno y el multilateral acordaron el 30 de septiembre del 2020.

Hasta este 14 de diciembre del 2020, no se ha publicado una fecha para la reunión del directorio en el portal web del multilateral.



Augusto de la Torre, miembro del equipo de asesores económicos del Gobierno, cree que el multilateral no difundirá una fecha para la reunión mientras no se haya debatido en la Asamblea el proyecto de Ley Anticorrupción.



“La Asamblea tiene que aprobar esa reforma porque de eso depende el desembolso, los legisladores deben entender que estamos enfrentando una gran escasez y si ese dinero que necesita todo el país no llega, será culpa de ellos”, dijo.



La aprobación y publicación de esta reforma legal es el principal compromiso pendiente para recibir el desembolso. Otros compromisos de metas cuantitativas que también eran parte del programa, sí fueron cumplidos.



El debate final del proyecto será el martes 15 de diciembre del 2020, y en los mercados aún hay preocupación por los resultados de la votación, por la división en la Asamblea, por el poco entendimiento de los legisladores con el Ejecutivo y por el poco tiempo que le queda al Gobierno para cumplir con la meta de publicar la nueva Ley antes del 21 de diciembre del 2020.



“Todo cotiza al alza hoy (ayer), excepto los bonos de Ecuador. Creo que los mercados todavía están nerviosos, están cruzando los dedos”, dijo Siobhan Morden, jefa de estrategia de renta fija para la región de la corredora Amherst Pierpont.



Según Morden, este requisito del FMI es fundamental para mostrar un apoyo político más amplio al programa del Fondo.



“El FMI se arriesgó con el desembolso inicial excepcional con la premisa de que la sociedad aceptaría el programa económico después de las elecciones. Si la legislatura no puede aprobar un proyecto de ley anticorrupción, entonces surgen dudas sobre el apoyo a un proyecto más controvertido como el tributario”, comentó.



El desembolso del FMI es trascendental para que el Fisco enfrente el último mes del 2020, cuando se debe atender más vencimientos de deuda y más gastos en salarios, por el pago del bono navideño al sector público.



Mauricio Pozo, ministro de Finanzas, dijo que los recursos del Fondo se van a priorizar para salud, seguridad social, asignaciones a los GAD, pago de atrasos a proveedores y para subsidios a sectores vulnerables.



Alejandro Arreaza, economista para América Latina de Barclays, destacó que el Ejecutivo hizo su buena parte en el programa con el Fondo, al cumplir con los compromisos cuantitativos por encima, incluso, de lo requerido.



Arreaza señaló que lo que se espera es que la Asamblea apruebe en los tiempos previstos la reforma. Si el Gobierno recibe estos recursos del multilateral este mes podrá cumplir la meta de déficit de USD 7 700 millones en el Presupuesto del 2020.



Pero si no los recibe este mes, “el mayor impacto se dará en la economía interna, porque el Gobierno tendría que incurrir en más atrasos en pago de sueldos, proveedores, ya que no tiene abiertas otras fuentes de financiamiento”, dijo Arreaza.



Arreaza comentó que el Gobierno seguirá dependiendo del financiamiento de este y otros multilaterales en el 2021, por lo que las elecciones presidenciales también generan estrés para el siguiente año.



Otro de los compromisos del Gobierno con el multilateral para recibir los USD 2 000 millones es tener listo un proyecto de reforma al Código Monetario y Financiero, que busca, entre otros temas, dar autonomía al Banco Central.

El Ministerio de Finanzas espera recibir este martes de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera este proyecto que se enviaría en enero del 2021 al Legislativo para su debate.