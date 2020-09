Fluidez vehicular se registra en siete sectores de Quito este 14 de septiembre

LEA TAMBIÉN

Desde este lunes 14 de septiembre del 2020 comienza en Quito el Plan de restricción ‘Hoy Circula’ con el que se regula la circulación de vehículos particulares.

La medida fue implementada por el alcalde Jorge Yunda luego de que finalizó el estado de excepción por la emergencia sanitaria del covid-19.



Para septiembre, el plan establece que los vehículos cuyas placas finalizan en dígitos impares (1, 3, 5, 7 y 9) pueden circular los días lunes, miércoles y viernes. De otro lado, los que tienen láminas distintivas que terminan en números pares y cero (2, 4, 6, 8 y 0) podrán hacerlo los martes, jueves y sábado.



A diferencia de las medidas aplicadas durante el estado de excepción, los domingos podrán movilizarse todos los vehículos, sin distinción de identificaciones, con las nuevas disposiciones. Asimismo, no hay restricción de horario, porque desde este lunes ya no se aplica el toque de queda.



Desde las 06:00 de este lunes este Diario recorrió siete sectores de la capital (El Trébol, La Marín, las inmediaciones del parque La Alameda, El Labrador, La Florida, Cotocollao y el parque Bicentenario) y la circulación fue fluida.



En la autopista General Rumiñahui no hubo congestión y los buses provenientes del Valle de Los Chillos transportaban pocos pasajeros. En el playón de La Marín, los usuarios llegaban paulatinamente. Cinco taxis parqueados afuera de la parada provocaron desorden.

Taxis estacionados en las afueras del playón de la Marín causaron desorden este 14 de septiembre del 2020. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO.

Los usuarios del Corredor Central norte hicieron una fila que alcanzó los exteriores de la estación. A lo largo de la avenida 10 de Agosto, desde el parque La Alameda hasta intercambiador de El Labrador, los vehículos se movilizaban rápidamente hacia el norte. Lo mismo pasó con los que iban al sur.



Pocos carros circularon en las avenidas Florida y Machala. En la mayoría de buses, los pasajeros iban sentados y pocos de pie.



La Agencia Metropolitana de Tránsito informó que el estado excepción se acaba, pero el coronavirus continúa en el ambiente. Recordó que existen disposiciones que se deben cumplir como el uso de mascarilla y mantener los dos metros de distancia.



Se prohíbe las actividades deportivas que generan aglomeración como el fútbol y volley. También las actividades en bares, discotecas, centros de tolerancia, gimnasios y entrenamientos en espacios cerrados. Los aforos del 50% se mantienen en centros comerciales, supermercados, mercados, bancos y restaurantes. El 30% es para cines, teatros y auditorios.

Ciudadanos a la espera de buses en el sector de Cotocollao este 14 de septiembre del 2020. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO

El Trolebús, Ecovía y buses urbanos operan con el 50% de su capacidad. Las operadoras que no cumplan las restricciones serán multadas con cuatro salarios básicos (USD 1 600).



En la avenida Mariscal Sucre, desde Miraflores hasta El Condado, los vehículos se movilizaron sin problemas, pues no se produjeron congestiones. El mismo panorama se presentó en la avenida 25 de Mayo de Cotocollao, al norte.



Un grupo de aproximadamente 15 personas se aglomeró en la intersección de esa vía con la Lizardo Ruiz. “Vengo del barrio Colinas del Norte y el bus venía repleto. Sin embargo, no puedo tomar uno que me lleve al parque La Carolina porque los choferes respetan el aforo”, indicó la pasajera Lourdes Loor.

Luis Tabango se trasladó desde su casa en Ponciano hasta la avenida Real Audiencia para laborar en su taller que repara electrodomésticos. “No me he demorado en conseguir transporte. Todo ha sido rápido”.