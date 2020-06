Flota humanitaria de la ONU amenazada con quedarse en tierra por falta de fondos

LEA TAMBIÉN

La ONU advirtió este viernes 19 de junio del 2020 que sus vuelos humanitarios corren el riesgo de no poder despegar en julio por falta de fondos, lo que comprometería parte de sus operaciones de ayuda.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA), que supervisa los vuelos, dijo que solo ha recibido de los donantes USD 178 millones de los 965 millones necesarios en 2020 para estas operaciones.



“A menos que los donantes aporten fondos sustanciales antes del fin de la primera semana de julio, el PMA no tendrá otra elección que dejar en tierra la mayor parte de su flota humanitaria”, declaró a la prensa en Ginebra la portavoz de la organización, Elisabeth Byrs.



Con la pandemia del nuevo coronavirus, la flota humanitaria opera a una escala sin precedentes. “Es crucial que no pare en el momento que más se necesita”, dijo la portavoz.



Los hospitales de los países en desarrollo dejarían de recibir un material médico que les es tan necesario, advirtió.



El PMA debe entregar 78 000 m3 de suministros médicos a una treintena de organizaciones humanitarias en las próximas seis semanas, pero los fondos actuales solo permiten entregar 56 000.



Aunque se reanuda lentamente el tráfico aéreo comercial y cargo mundial, al que el PMA recurre a veces, no bastaría, según Byrs, pues las compañías no llegan a muchos lugares donde se debe entregar la ayuda.