Fiscalía analiza si existe sobreprecio en la compra de 7 000 kits de alimentos que realizó la Secretaria de Gestión de Riesgos; este organismo dice que se actuó legalmente

La información llegó a las oficinas fiscales este 7 de mayo del 2020. Allí conoció que la Secretaria de Gestión de Riesgos ejecutó una compra de 7 000 kits de alimentos por la emergencia sanitaria por el covid-19. Ahora la entidad analiza si existe un sobreprecio en este caso.

EL COMERCIO accedió al portal del Servicio de Contratación Pública. Allí consta un convenio de 13 hojas firmado entre la secretaria de Gestión de Riesgos, María Alexandra Ocles, y un proveedor. En el documento se detalla que se adquirieron 7 000 kits alimenticios con un valor de USD 1 055 740 más IVA, es decir que cada uno tiene un costo de USD 150,82.



En ese contrato consta que el 18 de marzo del 2020, César Egas, subsecretario de Preparación y Respuesta ante Eventos Adversos, informó a Ocles sobre la necesidad de adquirir estas canastas con productos para entregar las familias afectadas por la emergencia sanitaria del covid-19 en el país. Después de siete días se suscribió el convenio.



Ocles aseguró que el convenio “se realizó dentro del marco de la ley de Contratación Pública y que se rige al manual de contratación de emergencia”. Además añadió que han pedido a la Contraloría General que revise el proceso de adjudicación.

2/6 Hemos llevado un proceso transparente en la contratación de los kit de alimentos. Se ha cumplido con los estándares internacionales de calidad del #ManualEsfera pic.twitter.com/TylfL5dEDw — Ma. Alexandra Ocles (@alexocles) May 7, 2020

Cada kit contiene 18 productos perecibles y no perecibles, entre ellos: arroz, carne, aceite, granos, sal, panela, leche en polvo, atún, sardinas, etc.



Este Diario realizó una comparación de cada artículo con los precios de los supermercados y el costo de todos los productos suma USD 83,74. Pero, la Secretaría de Gestión de Riesgos los adquirió en USD 150,82.



Ocles indicó que el valor de la canasta no cubre solo los productos alimenticios, sino también el envase, etiquetado, embalaje y transporte a los domicilios de los beneficiarios.

5/6 La adquisición de estos kits de alimentos se ha realizado de manera transparente, se ha cumplido con todos los procesos, desde un inicio hemos pedido el apoyo de la Contraloría General del Estado. pic.twitter.com/PDAzMLgYXP — Ma. Alexandra Ocles (@alexocles) May 7, 2020

Hubo dos oferentes y se adjudicó al proveedor que ofertaba a menor precio. La funcionaria reconoció que aún no reciben las canastas, pues todavía no se realiza el pago.



En el contrato consta que el plazo de entrega de estos kits es de 30 días a partir del pago del anticipo. Se detalla que los productos se entregarán en las bodegas de la Secretaría de Gestión de Riesgos ubicadas en Chimborazo, Manabí, Guayas, Azuay y Pichincha.