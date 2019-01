Fiscalía pide 7 años de prisión para policías acusados de violar a una turista en Francia

LEA TAMBIÉN

La fiscalía francesa pidió este miércoles, 30 de enero del 2019, siete años de cárcel contra dos policías de élite acusados de haber violado a una turista canadiense en la sede de la policía judicial.

Los dos policías están siendo juzgados desde el 14 de enero en un tribunal parisino por la presunta violación en abril 2014 de Emily Spanton, una turista canadiense, después de una noche de copas.



“Esa noche, no eran policías sino usurpadores indignos de sus insignias, actuando de la misma manera que a quienes persiguen. Esa noche pasaron al lado malo”, dijo el fiscal general, Philippe Courroye.



Los agentes, de 40 y 49 años de edad, niegan haber violado a la turista y afirman que tuvieron con ella relaciones sexuales consentidas.



No obstante, el representante del ministerio público dijo tener “la firme convicción de que durante la noche del 22 al 23 de abril Emily Spanton fue víctima de actos sexuales no consentidos”.



Los acusados y la demandante tienen versiones “totalmente opuestas” de los hechos, señaló. Pero la versión de los policías “contiene elementos claros de disimulación e inconsistencias evidentes”, dijo Courroye.



La canadiense, ahora de 39 años, estaba de vacaciones en París con un amigo con el que compartía una habitación en un hotel. La noche del 22 de abril cada uno decidió salir por su lado, ella se fue “de fiesta” a un bar en el centro de París, que coincidía estaba frente a la entonces sede de la policía judicial.



Fue allí donde conoció a los agentes con quien bebió varias copas. Después de la media noche, los policías, asegura la denunciante, la invitaron a visitar el cuartel.



Según testigos, cuando Emily Spanton entró tambaleándose a la la sede de la policía a las 00:40 (23:40 GMT) , se la veía contenta, pero cuando salió a las 02:00 (01:00 GMT) , estaba llorando y en estado de schock. La mujer afirma haber sido violada por los dos acusados y por un tercer hombre que no pudo ser identificado.



En su ropa interior se encontró el ADN de tres hombres, aunque sólo se pudo identificar el de los dos acusados.



El tribunal dará su veredicto el jueves.