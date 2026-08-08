Fiscalía pide difusión roja a Interpol para procesados por crimen de Villavicencio en Quito

La Fiscalía General del Estado solicitó llamamiento a juicio para siete procesados como autores mediatos por su presunta participación en el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. La acusación se sustenta en el artículo 140, numerales 9 y 10, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Requerimientos judiciales y extradición

Entre los acusados constan Xavier Jordán, el exministro José Serrano, el exasambleísta Ronny Aleaga, Daniel Salcedo y los cabecillas de Los Lobos: Wilmer Chavarría, alias Pipo; Luis Arboleda, alias Gordo Luis; y Esteban Aguilar, alias Lobo Menor.

Durante la audiencia preparatoria de juicio, el Ministerio Público pidió ratificar la prisión preventiva para los siete implicados. Asimismo, solicitó declarar prófugos a Jordán y Serrano (ubicados en Estados Unidos), Aleaga (en Venezuela) y Chavarría (en España), gestionando la difusión roja mediante la Interpol para su detención y extradición. La entidad también solicitó la retención de sus cuentas en el Sistema Financiero Nacional y la prohibición de enajenar bienes.

Evaluación del juez y contexto del magnicidio

El juez penal Giovanny Freire evalúa estas medidas para determinar la validez de los pedidos y el paso a juicio de los señalados. Este procedimiento coincide con el tercer aniversario del magnicidio de Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 tras un mitin político en el norte de Quito, caso por el cual ya existen cinco personas sentenciadas como autores materiales y cómplices.

Asesinato de Fernando Villavicencio en Quito; preguntas frecuentes

¿Dónde se tramitan los pedidos judiciales contra los sospechosos?

Las medidas se presentaron ante el juez penal Giovanny Freire durante la audiencia preparatoria de juicio desarrollada en la capital.

¿Qué solicitudes principales planteó la Fiscalía en la audiencia?

El llamamiento a juicio, la difusión roja por la Interpol para cuatro procesados, la declaración de prófugos y la retención de cuentas bancarias.

¿Cómo es el estado de la situación de los acusados en este momento?

Siete personas enfrentan la acusación de autoría mediata por el magnicidio, mientras cuatro de ellas se encuentran en el exterior a la espera de la resolución judicial.

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