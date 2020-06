Fiscalía investiga a funcionaria del Municipio de Patate por compra de insumos de bioseguridad

LEA TAMBIÉN

Una computadora, envases de plástico con jabón líquido, 1 124 mascarillas, seis canecas plásticas de 20 litros que contenían una sustancia líquida fueron decomisados por la Fiscalía y la Policía Judicial en el allanamiento realizado al domicilio de Verónica F.

La mujer, de 38 años, que laboraba como analista de compras públicas del Municipio de Patate, es investigada de un supuesto delito de administración pública (tráfico de influencias) en la adquisición de equipos de bioseguridad en la emergencia sanitaria.



La diligencia se cumplió el martes 16 de junio del 2020, en las calles Ambato y Juan Montalvo, en el centro del cantón Patate. En la vivienda de la funcionaria también se encontraron una cabina de desinfección con motor y otra sin motor, ocho frascos de alcohol, un frasco de gel antibacterial y otros artículos.



Las evidencias fueron ingresadas a las bodegas de la Policía Judicial mientras avanzan las indagaciones en este caso.



La tarde de este jueves 18 de junio de 2020, el alcalde de Patate, Bolívar Punguil, dijo que hasta el momento no tiene información oficial emitida desde la Fiscalía. Solo conoce del hecho a través de las redes sociales.



Indicó que el pasado 17 de mayo, declaró el estado de emergencia en el cantón por esta razón el Concejo Cantonal aprobó la reforma presupuestaria por USD 50 000 para la adquisición de insumos y equipos para evitar la propagación del covid-19 en la ciudad.



"Se dispuso a la Dirección Administrativa que inicie los procesos de contratación de acuerdo con la reforma presupuestaria aprobada y a las normativas vigentes en la contratación pública".



Punguil afirmó que hasta el momento no tiene ningún proceso realizado a través de contratación pública por la emergencia, es decir, no ha firmado un solo contrato. "He solicitado el informe de cómo avanzan los procesos para la adquisición".



Aseguró que de los equipos e insumos encontrados en la casa de la funcionaria, será la Fiscalía y las autoridades quienes determinen para qué iban a ser utilizados.



El vicealcalde de Patate, Jorge Vera, se mostró preocupado por lo ocurrido con la funcionaria técnica en compras públicas. "Al parecer es funcionaria de confianza del Alcalde porque antes fue directora Administrativa de la Municipalidad".



Aseguró que el Concejo si conocía de las compras que debían afectar ante la emergencia decretada por el Alcalde; al autorizarse el traspaso de una partida del presupuesto para afrontar la pandemia.



Unos días atrás se solicitaron por oficio las facturas y la documentación del proceso de la compra de bombas de fumigación y el amonio cuaternario, pero aún no se entregan.



“No sabemos si el Burgomaestre conocía de las compras que se efectuaron eso se sabrá conforme avancen las investigaciones”, dijo Vera