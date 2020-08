Fiscalía abrió una investiga en contra de Christian Cruz por la obtención de su carné de discapacidad

LEA TAMBIÉN

La Fiscalía General del Estado confirmó que se abrió una investigación previa en contra de Christian Cruz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), por la obtención de su carné, que registra una discapacidad visual y auditiva del 81%.

El titular del organismo fue convocado a rendir su versión el martes 11 de agosto del 2020, a las 11:00, de manera virtual. La Fiscalía habría unificado este proceso, con otra investigación que se inició hace cinco meses, en la que se denunció a Cruz por presunto uso doloso de documento falso.



Cruz, a través de un comunicado emitido este miércoles, 5 de agosto del 2020, desestimó las acusaciones. “La Fiscalía General me da la oportunidad, con este llamado, de demostrar al país, de una vez por todas, que los documentos que exhibe quien me acusa de haber falsificado mi carnet de discapacidad son retazos amañados de un proceso que fue iniciado, precisamente, por la Fiscalía”.



El titular del organismo señaló que en el 2010 la Fiscalía ya inició un proceso por presunta falsificación, pero advierte que tras un año de investigación, el proceso fue archivado. “Desvirtuando la falsa acusación en mi contra, que hoy pretenden resucitarla quienes quieren apoderarse del Cpccs”, mencionó.



El funcionario argumenta que el Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis) le otorgó su carné en el 2009 y que la valoración del 81% se dio en esa época, con base en su problema visual (41%) y auditivo (40%), “provocado por un accidente deportivo”.



La consejera, María Fernanda Rivadeneira, acusa a Cruz de presuntamente adulterar certificados médicos para obtener su carné. Además, cinco integrantes del Pleno del Cpccs aprobaron una moción, solicitándole a Cruz que renuncie a la Presidencia, pero la disposición no ha sido cumplida.



En febrero pasado, el abogado Jairo Lalaleo ingresó una denuncia en contra de Cruz, por presuntamente haber presentado cinco certificados emitidos por la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas (Fenoc), durante el proceso de calificación de candidaturas para integrar el Cpccs. El jurista dijo que según Fernando Samaniego, presidente de Fenoc, esa organización “jamás entregó ningún documento que avale que Cruz haya brindado algún seminario u otro servicio”. El presidente de Fenoc también fue convocado para rendir su versión, el martes 11 de agosto.



Lalaleo dijo que “al parecer” la Fiscalía unificó ese proceso con la investigación del carné de discapacidad, ya que el martes 4 de agosto, recibieron una notificación, en la que se detallan algunos requerimientos específicos. Por ejemplo, se pidió al Ministerio de Salud y al Conadis información sobre el tipo de discapacidad que registra Cruz, el nombre de los galenos que lo trataron, el tiempo que duró el trámite y la fecha de emisión del carné.



También se solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) la información sobre las impugnaciones que recibió Cruz, al momento de inscribir su candidatura para la elección de los integrantes del Cpccs.