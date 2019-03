Fiscalía pide que se inmovilicen los USD 13,5 millones de las cuentas de Telconet y se transfieran a Inmmobiliar

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Fiscalía solicitó que se cumpla la resolución judicial que ordenó que los accionistas de la empresa Telconet depositaran los USD 13,5 millones en las cuentas del Estado.

En un escrito, la Fiscalía pidió al Juez de Garantías Penales que oficie a los bancos para que inmovilicen los fondos, tal como establece la resolución de medidas cautelares del 27 de febrero del 2019. Además, que las mismas entidades financieras transfieran esos dineros a la cuenta Lavado de Activos del Servicio de Gestión Inmobiliar del Sector Público (Inmobiliar).



En el pedido, con fecha 12 de marzo, también recuerda que fue la Fiscalía la que solicitó el acto urgente de un juez para obtener, conservar y preservar evidencias como parte de la investigación del supuesto delito de lavado de activos. Y que los accionistas de Telconet, Tomislav Topic Granados y Jan Topic Faraud, y su abogado defensor Jorge Zavala Luque, se allanaron y comprometieron al depósito voluntario de los valores.



El juez Ricardo Barrera resolvió, el 27 de febrero pasado a las 16:30, que los Topic tenían un plazo de 72 horas para hacer el depósito. Pero en su lugar entregaron un cronograma de pagos a plazos hasta noviembre del 2019, dos cheques por USD 1 millón y un cruce de cuentas con el Estado, que ha sido calificado como “ilegal” por la Secretaría Anticorrupción. Y la Fiscalía menciona que en la resolución del juez no existe ni se ha dispuesto un plan de pago alguno, “sino los valores íntegros”.



Para la Secretaría Anticorrupción, los abogados de Telconet están usando “leguleyadas” para dilatar el cumplimiento de la resolución judicial. Pues el mismo día 27 de febrero hicieron un pedido de revisión y el lunes 11 marzo, que debía realizarse esa audiencia de revisión, presentaron otro escrito señalando que era necesaria la presencia de Inmobiliar.



El juez declaró fallida la diligencia de ese día. La Fiscalía menciona que esa entidad es solo custodio temporal de los bienes incautados y no es parte procesal. Por lo que pide sanciones para la defensa por la inasistencia injustificada. El abogado Jorge Zavala Egas señaló este martes 12 de marzo que no están intentando dilatar el proceso.



Además, la Fiscalía menciona que independientemente de los escritos de la contraparte se debe cumplir con la resolución que estableció el pago. Por eso también, solicitó documentación al juzgado para iniciar una investigación en contra de los abogados de Topic por el delito de incumplimiento de las resoluciones judiciales, que establece el COIP.