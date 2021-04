Fiscalía emitió dictamen acusatorio contra el alcalde Jorge Yunda en el inicio de la audiencia penal

La tarde de este 26 de abril del 2021, la Fiscalía General del Estado emitió su dictamen acusatorio en contra del alcalde Jorge Yunda, investigado por el presunto delito de peculado en la adquisición de las pruebas covid-19.

El fiscal Alberto Santillán presentó los elementos recabados hasta el momento. Entre ellos están:



1. Contrato de emergencia para la adquisición de reactivos para la determinación de covid-19 por PCR-polimerasa, suscrito el 16 de abril del 2020.



2. Pago de anticipo del 70% por USD 2 641 800 ordenados desde el Municipio de Quito.



3. Partida presupuestaria por USD 4 226 880 (incluido IVA) para la compra.



4. Terminación del contrato por mutuo acuerdo (13 de julio del 2020) con la empresa contratante.



4. Informe de evaluación al producto “isopolio covid-19 detección kit real time”, del fabricante “Monitor”, emitido por la Secretaría de Salud de México, que señala: no se observó concordancia entre los valores del límite de detección y especificidad declarados por el fabricante (no cumplía con el 99% de sensibilidad y especificidad).

#ACTUALIZACIÓN | Caso #PruebasPCRQuito: el dictamen de #FiscalíaEc contra los 14 procesados se basa en alrededor de 400 cuerpos y más de 80 elementos de convicción. El anuncio de prueba individual continúa. Conozca algunos detalles ⬇️ #FiscalíaContraElDelito #ElMomentoJusto pic.twitter.com/0iF8zrXAat — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) April 26, 2021

5. Pericia informática a kit ispolio covid-19.



6. Informes de la Universidad de las Américas (Udla) con base en dos estudios, que determinan que los kits proveídos no cumplían con las especificaciones técnicas establecidas por la entidad contratante.



7. Informe del Instituto Nacional de Salud Pública (Inspi) del 3 de marzo del 2021, que determina una sensibilidad del 15,38% en las pruebas con tecnología RT Lamp recibidas por el Municipio de Quito.



8. Pericia contable que determina perjuicio al Estado por USD 62 374 32, por concepto de multas no ejecutadas y de USD 2 235 491 por falta de especificaciones técnicas, debido a que dicho producto no fue el que se entregó al Municipio.



9. Pericias financieras a contratos: de emergencia para la adquisición de pruebas PCR-polimerasa para detectar covid-19 (USD 2 641 800 anticipo del 70% del valor total del contrato) y al de externalización para diagnóstico de pruebas (USD 632 125, es decir, 100% del contrato).

10. Informes de inspección ocular técnica, de reconocimiento del lugar de los hechos, de los allanamientos.



11. Acciones de persona de procesados.