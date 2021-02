Fiscalía ordena que se revise actuación de un fiscal que tramita denuncia contra periodista

La Fiscalía General se pronunció este lunes 1 de febrero del 2021 por la actuación de un fiscal que tramita una denuncia contra la periodista Dayanna Monroy en Ecuador.

A través de un comunicado, la institución informó que dispuso a Control Jurídico de la Fiscalía que revise la actuación del funcionario en el expediente mencionado.



El comunicado de la institución es difundido horas después de que Dayanna Monroy, periodista de Teleamazonas, publicara que el fiscal Javier Pucha Paguay pidió a distintas entidades del Estado que realice informes de su patrimonio para determinar si existe algún incremento inusual.

#URGENTE | Sobre la denuncia presentada en contra de una periodista que investiga posibles hechos de corrupción y las diligencias solicitadas por el agente fiscal a cargo, #FiscalíaEc informa a la opinión pública.

Comunicado⬇️ pic.twitter.com/UFoCfdeDAX — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) February 1, 2021



El fiscal del caso envió solicitudes al Servicio de Rentas Internas (SRI), Superintendencia de Bancos y Compañías, Registro de la Propiedad y a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE).



“Yo no les pido que me protejan, solo les pido que no me persigan”, publicó la periodista en su cuenta de Twitter.



La solicitud del fiscal forma parte del expediente por la denuncia interpuesta por Abdalá Bucaram Ortiz, el expresidente de Ecuador, en contra de la Monroy luego de la difusión de reportajes elaborados por la comunicadora. Según Bucaram, la reportera habría incurrido en el presunto delito de revelación de base de datos.



La solicitud de información personal de Monroy a las distintas instituciones del Estado no es la única acción emprendida por el fiscal Pucha Paguay. Teleamazonas informó en un reportaje que el funcionario requirió al canal “todos los videos y notas periodísticas emitidas por la ciudadana Dayanna Monroy en los cuales se ha referido sobre Jacobo Bucaram Pulley (hijo del expresidente), desde el mes de marzo del 2020 hasta el 15 de octubre del 2020”.

▶️ Ademas de todo, presentan una denuncia en mi contra por “revelación ilegal de base de datos”. El fiscal Javier Pucha Paguay me llama a rendir versión, le pide al SRI, Super de Bancos, Compañías, Registrador de la Propiedad y UAFE que realicen informes sobre mi patrimonio. 1/2 pic.twitter.com/BpYRsr1uLV — DayannaMonroy (@dayannamonroy) February 1, 2021



Parte de esas publicaciones tendrían que ver con los procesos judiciales que la Fiscalía lleva en contra de Jacobo Bucaram por un presunto delito de delincuencia organizada, en la venta ilegal de insumos médicos en hospitales públicos, durante la emergencia por el covid-19.



En su comunicado, la Fiscalía explica que una de sus atribuciones es dirigir "de oficio o petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal, razón por la que no puede abstenerse de conocer ninguna denuncia presentada”.



Sin embargo, la institución puntualiza que “debido a las amenazas" que ha recibido Dayanna Monroy y otros a través de redes sociales “la Fiscalía solicitó que se realice un análisis de riesgo y se garantice su seguridad”. Por esta razón, la periodista de televisión recibiría protección del Estado.



La actuación fiscal en contra de Monroy ha sido criticada por organismos que defienden la libertad de prensa, los cuáles rechazan la denuncia de Abdalá Bucaram, quien actualmente se encuentra procesado por delincuencia organizada, tráfico de armas y tráfico de bienes patrimoniales.