La Fiscalía abre investigación por la agresión que sufrió Julio César Trujillo

La Fiscalía General del Estado de Ecuador inició este lunes 20 de mayo del 2019 una indagación previa por los hechos de violencia perpetrados en la sesión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (Cpccs-t) en contra de Julio César Trujillo, antes de que sufriera el derrame cerebral que causó su muerte.

A través de un comunicado, este 21 de mayo, la Fiscalía precisó que el expediente fue abierto luego de que la Función de Transparencia y Control Social solicitara a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, que se investigue lo ocurrido el lunes 13 de mayo del 2019, cuando Trujillo presidía la última sesión del Cpccs-t, en el auditorio de la exSenplades, en Quito.

Ese lunes 13, el organismo debía aprobar su mandato de cierre, pero no pudo hacerlo porque el Consejo Nacional Electoral (CNE) no entregó las credenciales a los siete consejeros de participación electos en las urnas el 24 de marzo pasado (los ganadores fueron proclamados recién el viernes 17 de mayo del 2019).



Al final de la sesión del lunes 13, Graciela Mora, excandidata para el Cpccs, y otros simpatizantes de Rafael Correa, agredieron verbalmente a Trujillo.



"A qué le teme señor Trujillo", increpó un correísta. "Corruptos, ladrones", agravió otro. "Los que ganamos y votó el pueblo somos nosotros", gritó Mora. "No va a poder dormir". En medio de más gritos, los siete consejeros del Cpccs-t salieron del auditorio de la exSenplades. En los exteriores, otro grupo de afines a Correa los esperaba.



El martes 14 de mayo, Julio César Trujillo, de 88 años, fue internado en el Hospital Metropolitano de Quito. Había sufrido un accidente cerebro vascular. Su estado de salud fue crítico durante los días siguientes. La tarde del domingo 19 de mayo murió en esa casa de salud en compañía de su entorno familiar.