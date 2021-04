Fiscal italiana acusa a la OMS de ocultar investigación local sobre respuesta al covid-19

Un fiscal italiano acusó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de ocultar lo esfuerzos por investigar las denuncias de que Italia no ofreció una respuesta adecuada a la pandemia de coronavirus.

Los fiscales en la ciudad norteña de Bergamo, el epicentro de la primera ola letal de coronavirus en 2020, también están analizando acusaciones de que autoridades de la OMS ayudaron al Ministerio de Salud local a encubrir las denuncias.



"Hasta ahora solo nos hemos topado con muros", dijo la fiscal Maria Cristina Rota a Reuters.



El portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, negó la agencia de las Naciones Unidas haya actuado para obstruir a la justicia.



"Es una práctica de la OMS ayudar siempre a las autoridades locales en estos asuntos, si así lo solicitan y según corresponda. La OMS está revisando actualmente una solicitud de asistencia judicial internacional de la oficina del fiscal público en Bérgamo", declaró.



El caso ha puesto sobre relieve la preocupación por la gestión de la salud en Italia y ha planteado dudas sobre si la OMS podría ser susceptible a la presión de los estados miembros para suprimir información potencialmente dañina.



Casi 116 000 personas han muerto de covid-19 en Italia, el segundo recuento más alto de Europa después de Gran Bretaña, y el país sigue registrando cientos de muertes de casos cada día.



Rota dijo que la OMS, con sede en Ginebra, había rechazado una solicitud inicial de ayuda y exigió que cualquier consulta pasara por canales diplomáticos formales. Esto se hizo el 8 de marzo, pero los fiscales aún no han recibido respuesta, indicó.



La fiscal añadió dijo que la OMS tampoco había remitido citaciones a su personal para entregar declaraciones de testigos a los investigadores judiciales. "De hecho, animó a todos a no aparecer", dijo.



Como organización internacional, la OMS recordó que su personal tenía inmunidad diplomática. El portavoz Lindmeier dijo que los fiscales no habían enviado una solicitud para renunciar a la inmunidad y no proporcionaron el contexto en el que se emitieron las citaciones.