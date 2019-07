79 firmas para pedido de juicio político contra de cuatro integrantes del Cpccs

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La coalición compuesta por asambleístas de Alianza País (AP), Creo y dos facciones de asambleístas independientes oficializó hoy, martes 16 de julio del 2019, el pedido de juicio político en contra de cuatro integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

El oficio lo presentaron esta mañana Jeannine Cruz (Creo) y Raúl Tello, del bloque de Acción Democrática, en las ventanillas de gestión documental del Parlamento, con 79 firmas de respaldo.



Cruz explicó que este proceso se da en contra de los consejeros José Tuárez, Walter Gómez, Victoria Desintonio y Rosa Chalá, por supuesto incumplimiento de funciones.



La medida se toma luego de que el 10 de julio pasado los 4 consejeros decidieron conformar una comisión para revisar la designación de la Corte Constitucional, hecha por el Consejo transitorio.

El oficio lo presentaron esta mañana Jeannine Cruz (Creo) y Raúl Tello, del bloque de Acción Democrática. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO



Entre las firmas de respaldo figuran las de asambleístas de Alianza País, Creo, asambleístas independientes. A ellos se unieron legisladores del PSC y de Suma, que no forman parte de la coalición. Solo los correístas no dieron sus firmas, al considerar que el pedido no tiene sustento.



"Estamos respaldando la institucionalidad del Estado, que las decisiones de cada entidad se cumplan a cabalidad", manifestó el oficialista César Litardo, presidente de la Asamblea.



Litardo, además convocó al Consejo de Administración de la Legislatuea (CAL) para una reunión mañana, a las 15:00, con el propósito de analizar la primera solicitud presentada por Fabricio Villamar (exCreo) para interpelar a Tuárez.



Señaló que el pedido de la coalición será calificado antes de este fin de semana. Y no descartó que las solicitudes sean unificadas con una que también planea presentar la Comisión Legislativa de Participación Ciudadana.