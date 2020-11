Finanzas dice que presupuesto de USD 91 millones para comicios fue 'unilateral' y pide al CNE consensuar gastos

Las alarmas se vuelven a encender en el Consejo Nacional Electoral (CNE), pues a pesar de que se aprobó un presupuesto de USD 91,06 millones para organizar las elecciones generales del 2021, el Ministerio de Finanzas aún no da su beneplácito.

El 17 de noviembre del 2020 la Cartera de Finanzas respondió a este Diario que se convocará a una nueva reunión de trabajo con el CNE “para analizar la pertinencia de atender los nuevos requerimientos, que son adicionales al monto consensuado”.



El presupuesto aprobado por el CNE el 12 de noviembre pasado excede en USD 7,5 millones al techo acordado con Finanzas, tras casi dos meses de análisis en mesas técnicas.



El Ministerio estableció un límite de USD 83.5 millones para llevar a cabo los comicios, debido a la crisis económica que atraviesa Ecuador por la pandemia del coronavirus. “Es importante recordar que estamos atravesando una crisis económica y que no se pueden atender todos los requerimientos, por lo que se deben buscar espacios de optimización del gasto público”, señala la Cartera.



Desde el CNE se anunció este 19 de noviembre del 2020 que están en conversaciones permanentes. Sin embargo la presidenta del organismo, Diana Atamaint, no se pronunciará sobre el tema “hasta que concluyan los diálogos”.



Entre los nuevos rubros que se incorporaron consta un monto de USD 3,48 millones, para pagar USD 10 a los miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRV). También se proyectó USD 382 240 para implementar un sistema de conteo rápido para las dignidades de Presidente y Vicepresidente, entre otros gastos.



Cuando se aprobó el presupuesto, en sesión plenaria, Atamaint dijo que “no logró sostenerse” el techo presupuestario fijado por Finanzas, ya que el Ejecutivo “no pudo dar cumplimiento a algunos compromisos anunciados en las mesas”.



¿Existe la posibilidad de financiar las elecciones con el presupuesto de USD 91,06 millones?



Según Finanzas, todo dependerá de la disponibilidad de recursos para poder plantear un nuevo techo de gasto para el proceso electoral. La cartera calificó de “unilateral” la decisión del CNE de elevar el límite presupuestario.



Se indicó que la resolución del ente electoral “deriva en que el organismo no pueda siquiera seguir gestionando lo ya asignado por el Ministerio de Finanzas para este propósito, hasta consensuar nuevamente el techo”.

Las autoridades del CNE han denunciado retrasos en algunos procesos del calendario electoral debido a la falta de recursos. Piden que se encuentre una salida, pues faltan apenas 80 días para las elecciones del domingo 7 de febrero del 2021.