Finanzas ofrece pagar atrasos a proveedores con papeles

El Ministerio de Finanzas presentó el martes 21 de julio del 2020 una propuesta para pagar los valores adeudados a los proveedores del Estado a través de papeles que se pueden negociar en el mercado de valores.

El viceministro de Finanzas, Fabián Carrillo, detalló que el Fisco adeuda alrededor de USD 490 millones a proveedores desde el 2019, por lo que el Gobierno ya aprobó la emisión de USD 500 millones en papeles como bonos y certificados de tesorería (que se convertirán en notas del tesoro cuando entre en vigencia la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas).



Los proveedores que estén de acuerdo con esta modalidad, podrán hacer una solicitud para recibir en pago estos papeles, el proceso podría tomar entre una y dos semanas.



Los acreedores también pueden recibir el pago en efectivo, con el compromiso de invertir los recursos en papeles del Estado.



Carrillo detalló que además pueden acogerse a este mecanismo otras entidades con las que el Gobierno central tenga atrasos, como Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), entidades de la seguridad social, universidades y todos los entes que forman parte el presupuesto.



Las condiciones financieras de estos papeles que recibirían los acreedores con los que el Fisco tiene atrasos son: plazos de vencimiento de 3, 5, 7 y 10 años y un interés semestral de entre 4,5% y 6,7%.



La rentabilidad que recibirán los acreedores dependerá de las condiciones del mercado.



Marco Leguízamo, vocero de un grupo de 35 proveedores pequeños y medianos, dijo que los negocios no están de acuerdo con esta alternativa, puesto que, tras varias consultas en casas de valores, conocieron que en el mercado estos papeles no son atractivos y no hay demanda de ellos, por lo que no sería rentable negociarlos.



"Nos tocaría esperar vencimientos de papeles por tres, cinco o diez años y es algo que las empresas de nuestro tamaño no soportarían, porque ese dinero que nos adeudan es nuestro capital de trabajo", indicó.



El grupo espera el pago de haberes por USD 7 millones que se les adeuda desde el año pasado en varios casos. Estos proveedores tienen previsto acudir el 24 de julio del 2020 a la Plataforma Financiera, en Quito, para pedir el pago de estos valores adeudados.



Finanzas explicó que como parte de su estrategia de gestión de liquidez en medio de la crisis económica, también se llegó a un acuerdo para cancelar una parte de la deuda que acumula con la Seguridad Social, por el aporte estatal del 40% que no se ha estado pagando.



Carrillo dijo que se llegó a un acuerdo con Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para hacer un primer pago de unos USD 460 millones con papeles del Estado y, más adelante, con efectivo, para lo cual se establecerá un cronograma.