Finanzas pide invertir con ‘mucha fortaleza’

El ministro de Finanzas, Richard Martínez, invitó ayer, jueves 4 de octubre del 2018, a los empresarios a aprovechar los incentivos de la Ley de Fomento Productivo e invertir, “con mucha fortaleza, en este período de dos años”.

La inversión y la generación de empleos privados son variables claves en el plan económico del Gobierno, que busca dar más protagonismo al sector privado para compensar la reducción del gasto público.



Hasta agosto pasado, el mayor ajuste del gasto se registró en la inversión estatal, debido a la falta de recursos. Este hecho amenaza con impactar negativamente en el desempeño en la economía si el sector privado no toma la posta.



Los incentivos incluidos en la Ley de Fomento Productivo, en vigor desde agosto pasado, buscan “recobrar la confianza de los inversionistas”, dijo ayer Martínez ante unos 300 empresarios y representantes gremiales que se dieron cita en el foro Incentivos a las Inversiones, en Guayaquil.



Entre los beneficios están la exoneración de 12 hasta 20 años, según el tipo de inversión: áreas priorizadas como metalmecánica o petroquímica; industrias básicas, como refinación de cobre o aluminio; cantones fronterizos, etc.

Los empresarios han comprometido USD 9 435 millones en inversiones durante cuatro años, lo cual podría impulsar este indicador luego de las cifras negativas registradas el 2015 y el 2016. El año pasado hubo un repunte del 5,3%, aunque el monto de inversiones aún está en los niveles del 2012.



Si bien los incentivos son buenas señales, los representantes de sectores empresariales creen que los capitales privados no llegarán a la economía mientras no mejore el ambiente para hacer negocios.



Para Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), las medidas económicas no son suficientes para mejorar la salud de la economía nacional.



Un factor clave que, en su criterio, puede levantar los indicadores económicos es el consumo. Pero, para ello, es necesario hacer al sector privado más competitivo.

Alarcón insistió en que es importante una reducción de la carga tributaria y, por ello, insistió en una eliminación del impuesto a la salida de divisas, del anticipo del impuesto a la renta y una reducción arancelaria.



Caterina Acosta, titular de Cámara de Industrias de Guayaquil, ve con optimismo las políticas del Gobierno. Cree que aún falta reducir la rigidez del mercado laboral para generar nuevos empleos sin afectar a los actuales. El exceso de tramitología es otro problema.



Los aspectos económicos y laborales son solo una parte de los 12 factores que el Foro Económico Mundial considera para evaluar la competitividad de un país. Otros son: instituciones, infraestructura, estabilidad macroeconómica, salud y educación, innovación.



Santiago León, director legal y de Asuntos Corporativos de Cervecería Nacional, dijo ayer que su empresa está a la espera del reglamento de la Ley de Fomento. Consideró que falta más claridad de parte del Gobierno de hacia dónde se quiere conducir a la economía y “cómo hacerla despegar”.



Rubén Morán, subsecretario de Inversiones del Ministerio de Comercio, quien también participó en el foro, dijo que el reglamento a la Ley de Fomento estaría en unos 15 o 20 días.