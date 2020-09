Finanzas y CNE ajustan los costos de elecciones del 2021

LEA TAMBIÉN

Tres rubros acaparan el presupuesto aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para las elecciones generales del 2021. El 86% se gastará en actividades para el desarrollo de cada fase del cronograma electoral, en personal y en tecnología. De la negociación entre el ente electoral y el Ministerio de Finanzas dependerá su aplicación o recorte.

El CNE plantea que necesita USD 114 317 185 para llevar adelante los comicios. El rubro más alto se destinará a personal. Hay un presupuesto de USD 47 320 573 para esa finalidad. Eso representa el 41% de lo solicitado a Finanzas.



El 27 de agosto, el Pleno del CNE aprobó el presupuesto. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas tiene reparos al monto. Por eso, después de una convocatoria hecha el sábado pasado, los equipos técnicos de ambas instituciones tuvieron una primera reunión ayer para buscar acuerdos.



El Gobierno dice que el presupuesto del CNE es 14,7% superior al de los comicios del 2017 (USD 99,6 millones) y 56% mayor en comparación al del 2019 (USD 73,5 millones)”.



El consejero de mayoría José Cabrera dijo que no es posible comparar las elecciones del 2019 con las del 2021, porque en esta se prevé una segunda vuelta para las presidenciales.



Respecto a la comparación con las elecciones generales del 2017, mencionó que ahora el país atraviesa una emergencia sanitaria que implica implementar medidas de bioseguridad. El CNE planea gastar en ese rubro USD 2 164 127.



A cinco meses de la cita en las urnas. Finanzas planteó que el objetivo de las reuniones es “garantizar que el proceso electoral se cumpla con normalidad bajo una realidad económica que obliga a optimizar los recursos estatales”.



Para Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el presupuesto aún se puede modificar, pese a que haya sido aprobado por el Pleno. Consideró que es positivo un entendimiento por la situación del país.



Con ese criterio coincidió el también exprincipal del TSE, Carlos Aguinaga. Cree que, al ser una resolución administrativa, lo que corresponde en caso de cambios es que los conozca y apruebe el Pleno.



Cabrera dijo que la planificación del presupuesto se basó en criterios de austeridad. Además, dijo que el CNE buscó en repetidas ocasiones un acercamiento con Finanzas antes de definir el monto.



Para Cabrera ya hay retraso en la entrega de los recursos, aunque esto no influye todavía en el cronograma electoral. Sin embargo, dijo que hay contrataciones que ya deben hacerse.



Pita coincide en que el presupuesto ya debería estar aprobado. Sin embargo, cree que sí hay rubros que se pueden reducir. Por ejemplo, habló de la comunicación y de la posibilidad de rentar equipos a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) para no comprarlos.



Por su parte, Cabrera explicó que un acuerdo al que se podría llegar es que sea el Gobierno el que negocie con otras entidades del Estado para reducir costos. Puso como ejemplo el rubro destinado para las Fuerzas Armadas.



El CNE tiene presupuestado para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional USD 13 millones, luego de varios acuerdos entre esas instituciones. En este rubro se incluye el costo de la impresión de las papeletas, que las imprime el Instituto Geográfico Militar (IGM).



Respecto a otro rubro importante destinado a la tecnología, Pita cuestionó que hasta el momento no se tenga el diseño del sistema integrado de informática. “No existe la forma de establecer los requerimientos, pero se destina USD 10 millones”, señaló.



El vicepresidente del CNE indicó que, en caso de acordar un ajuste con Finanzas, las modificaciones se tendrán que discutir en una sesión del Pleno. Añadió que, en caso de no haber acuerdo, el Gobierno también puede argumentar que no hay los recursos.



El próximo 17 de septiembre, de acuerdo con el cronograma electoral, el CNE deberá convocar a elecciones y, a partir del 18 de este mes y hasta el 7 de octubre se receptarán las inscripciones de las candidaturas.



Cabrera indicó que, teniendo en cuenta esas fechas ya debería haber un presupuesto. Sin embargo, hasta el momento no hay ninguna clase de recursos entregados.



A criterio de Cabrera, es complejo reducir estos costos, ya que no se puede dejar de contar con las cadenas de custodia y el transporte a recintos de votación que requieren, incluso de un traslado de materiales en helicóptero.

El monto que solicita a Finanzas también incluye USD 2 164 127 para la auditoría del proceso electoral.



Ahora se esperan los acuerdos de la mesa técnica. Este Diario envió ayer un pedido de información a Finanzas, pero hasta el cierre de esta edición no fue respondido.