'Quiero saber cuántas dosis hay de vacunas en este país', reclama el Ministro de Salud en audio filtrado

El ministro de Salud, Mauro Falconí, hizo un enérgico llamado de atención a coordinadores zonales, reclamándoles por la falta de datos sobre el número de vacunas contra covid-19 disponibles y matrices para aplicarlas. Les grita e incluso usa algunas palabras fuertes. Eso se escucha en un audio filtrado de una reunión virtual, desarrollada hace dos días, el lunes 29 de marzo del 2021, y que dura siete minutos y 59 segundos.

Este miércoles 31, fuentes del Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmaron a EL COMERCIO que la grabación corresponde a una reunión virtual. El viernes 26 de marzo, el ministro Falconí informó que había dado positivo para SARS-CoV-2, y desde ese día se encuentra en aislamiento en su domicilio en Quito.



"Quiero que ustedes me den las matrices de los puestos de mando unificado, ahorita, porque lo pedí específicamente que se lo haga. ¿Hace cuántos días?", les dice el titular de Salud, desde el 19 de marzo. Alguien responde: "hasta el jueves (se entiende que hasta el jueves 25) señor ministro".



Falconí reclama porque asegura no contar con puestos de mando unificado y tampoco información. "No tengo arqueo de vacunas y en estos momentos en esta misma reunión, va a ingresar ahorita el representante del ingeniero Jorge Wated; Martha Moncayo, representante de CNT, y el representante de la Vicepresidencia de la República y yo quiero que a ustedes les escuche las barbaridades que está pasando en el Ministerio de Salud Pública y la falta de datos, que no tengo. ¿Qué pasa? ¿Por qué demonios no tenemos datos?", reclama a gritos.



Y sigue: "Yo mismo recorrí todos los hospitales del país, estuve en las zonas, yo mismo hice los puestos de mando (eso hace un año, en el inicio de la pandemia. Cuando habla de puestos de mando unificados se refiere a concentrar los servicios del MSP y del IESS). ¿Qué les pasó? ¿Dónde está la información? ¿Dónde está el arqueo de vacunas? Quiero saber cuántas dosis hay de vacunas en este país, para poder hacer una planificación de vacunación, dónde está eso, he acabado de escuchar al señor asesor Paúl Mesa que les pide eso y no dan (la información)".



En tono firme, levantando la voz, les pregunta irónicamente si tiene que abandonar la cuarentena y recorrer zona por zona del país, armando otra vez puestos de mando unificado. Les dice que solo ellos están dando la cara y el resto de su gente (funcionarios) están durmiendo.



"No estamos en emergencia sanitaria, dónde está el resto de sus equipos, señores el Ministerio de Salud Pública cambia porque cambia conmigo, aunque sea en este mes y medio, pero quiero que se despabilen, y si tienen que comenzar a reputear a todos y botar a medio Ministerio, bótenlo. Pero ya quiero acciones, ya quiero datos, quiero que cumplan con lo que ha dicho el señor Mesa, que carguen la información donde tienen que cargarla... ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder? La señora gerenta de CNT es la que está armando las programaciones ahorita porque somos tan cojudos los del Ministerio de Salud Pública que no podemos hacer una triste base de datos, y a mí me pintan la cara, la Vicepresidenta, el ingeniero Wated y todos. ¿Por culpa de quién? Ya, que esperan que el ministro vaya a territorio, bueno ya, me voy a romper la cuarentena hoy mismo, y hoy mismo me bajo por todas las zonas del país y si tengo que cogerles de la oreja a cada uno, pues me voy a ir".



Otro de los reclamos fuertes que hace el ministro Falconí a los coordinadores zonales se refiere a que "se le dio la disposición de que no vacunen nada si no está agendado con CNT, ¿se les dijo o no? ¿y? Y tengo casos como el de la zona 8 (Guayaquil), que siguen vacunando en la UEES (Universidad Espíritu Santo) y ¿ Qué hago con lo de la UEES? Señores ustedes, muchos de ustedes, casi todos han estado nombrados en mi gestión ahora, por Dios no me defrauden, qué pasa pues, Camilo te dije si tienes que botar a media coordinación zonal bótales y tengo una acción de personal? Te están pintando la cara carajo. Te están viendo la cara de pendejo".



En la UEES se vacunó a un chef y una estudiante inscrita como personal de apoyo en una clínica, por ejemplo, sin ser personal de salud en primera línea ni adulto mayor. La universidad recordó que ellos no hacen listados. En esos días también se conoció de la inoculación al hijo de dos médicos del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, de Guayaquil, y a su novia. Otro cuestionamiento se produjo porque en Quito se vacunó a un radiodifusor y a un dirigente de un equipo de fútbol.



"Quizá a ustedes también (les están viendo la cara), la gente está acostumbrada a hacer lo que le da la gana en el Ministerio de Salud Pública, y ustedes están ahí para cambiarlo, y yo ya estoy harto, tienen exactamente hoy noche, hoy, para cargar toda la información validada, hoy, hoy noche. Que sus equipos de trabajo no duerman, que hagan turnos, hoy, si no pueden váyanmelo diciendo ahorita, si no pueden váyanmelo diciendo ahorita, si no tienen el poder de convocatoria para que sus equipos trabajen toda la pinche noche, váyanmelo diciendo ahorita, ahorita, que si tengo que botar a todos los coordinadores zonales nuevamente se van todos, ¿estamos claros,?".



Sí señor ministro, responde alguien. Y Falconí sigue preguntando en tono airado. "¿Quién es la persona que no va a cumplir hasta mañana, díganmelo ahorita? Quién? Que sus equipos de trabajo ahorita se levanten de la comodidad de sus camitas, se pongan a trabajar lo que no hicieron durante todo este tiempo, quién, no hay nadie, se levantan ahorita, los levantan ahorita y se ponen a trabajar ahorita y quiero puestos de mando y salas situacionales y no me vengan a decir que no saben cómo, Héctor, Camilo, doctor Julio Molina (zona 6), ustedes saben cómo hacer, péguense a los del IESS que todavía siguen funcionando, quiero ya los datos, y en esos puestos de mando sumen una matriz que sea vacunación, punto. Y pongan responsables en cada una de sus zonas quiero una cabeza responsable, y le sacan la puta si no funciona eso, ya no más, ya no puedo más".



Y en ese momento, el Ministro solicita a su asesor que les permitan ingresar a la reunión virtual a Martha Moncayo y a los delegados de Wated y de la Vicepresidencia de la República.



Hasta el 27 de marzo en Ecuador se han aplicado 174 642 primeras dosis de vacunas contra covid-19. Y 60 358 segundas dosis.



Hasta el 27 de febrero, el exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, anunció que llegarán al país en marzo y en abril, respectivamente, un millón de vacunas de la china Sinovac (en total dos millones entre los dos meses). Pero en esta semana, el secretario de la Presidencia, Jorge Wated, dijo que arribarán en abril. Hasta el 20 de mayo la meta es vacunar a cuatro millones. Hasta ahora Ecuador ha recibido 378 820 dosis de tres proveedores.

Durante la emergencia sanitaria, por el covid-19, cuatro ministros han estado al frente de la Cartera: Catalina Andramuño hasta marzo del 2020; Juan Carlos Zevallos, hasta el 26 de febrero, un día después renunció y se fue del país, enfrenta una investigación de Fiscalía por presunto tráfico de influencias en la aplicación de vacunas; Rodolfo Farfán, quien no completó ni 20 días. Y Mauro Falconí.