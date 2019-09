Largas filas por fase de inscripciones y traslados en el sistema fiscal se registraron este lunes 9 de septiembre

LEA TAMBIÉN

A su hijo le ubicaron en un plantel que no corresponde a su lugar de residencia, asegura un padre de familia, que se encontraba a más de 200 metros de la entrada al distrito educativo La Delicia, en el norte de Quito. Ahí se formó una larga fila este lunes 9 de septiembre del 2019. Este padre, que vive en Pomasqui, llegó para solicitar un traslado a otro plantel fiscal.

Lo mismo se vivió en el distrito número 5, ubicado junto al Colegio 24 de mayo, al norte de Quito. Ahí se formó una fila hacia la avenida 6 de diciembre, mientras que en la entrada de la dependencia educativa se generaron disturbios por acumulación de usuarios, que se subían en las rejas y reclamaba atención.



Incluso, trabajadores del distrito que salieron antes de los percances no pudieron entrar a continuar trabajando, ya que las puertas se cerraron para evitar que el tumulto de personas ingresara de golpe. “Ya no me dejan entrar porque la gente va a tumbar la puerta”, señaló una funcionaria este lunes por la mañana.



Carros parqueados y masiva presencia de padres se registró en estos y otros distritos del régimen Sierra y Amazonía, que inició las actividades académicas el 2 de septiembre.



El Ministerio de Educación abrió una nueva fase para inscripciones y traslados desde este 9 de septiembre, para aquellos estudiantes que no pudieron acceder en las fases regulares.



Educación informó que para el proceso, los distritos educativos de siete zonas dotarán de operadores técnicos para agilizar los procesos y se habilitarán espacios físicos adecuados para prestar un mejor servicio.



Durante la mañana de este lunes se han registrado alrededor de 2 800 atenciones en los distintos distritos del régimen Sierra-Amazonía, señaló la Cartera de Educación en un comunicado. De esas atenciones, aproximadamente 1 500 fueron solicitudes de estudiantes que ya cuentan con matrícula en el año lectivo 2019-2020, pero que requieren cambio de institución educativa fiscal.



El resto corresponde a solicitudes de personas nuevas en el sistema educativo fiscal. “Cabe mencionar que tanto el proceso de nuevas inscripciones, así como el de traslados se realiza de manera inmediata, y conforme la disponibilidad de cupos”.



Frente a lo acontecido este lunes en los distritos, Educación reiteró que todos los aspirantes a instituciones fiscales cuentan con un cupo.