Fiestas clandestinas en Santo Domingo de los Tsáchilas concentraron hasta 800 menores de edad durante el feriado

La clausura de fiestas clandestinas con la presencia de menores de edad y un alto tráfico vehicular fueron los hechos más sobresalientes reportados durante el feriado por el Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

En el informe de los cuatro días de asueto, presentado este 4 de noviembre del 2020, las autoridades rechazaron el mal uso del permiso de funcionamiento de algunos establecimientos, que se convirtieron en bares y discotecas.



El gobernador Adrián Granizo detalló que en estos cuatro días se debió intervenir en cuatro fiestas no autorizadas donde se encontraban 1 500 personas, entre ellos, 800 menores de edad. Los chicos aprovecharon las convocatorias realizadas en redes sociales para celebrar la fiesta de Halloween en propiedades privadas.



Las grandes concentraciones marcaron esos festejos durante la noche del sábado 31 de octubre de 2020. En una de esas ‘caídas’ se produjo un altercado entre los asistentes.



Un menor sacó un cuchillo e intentó atacar a otro en circunstancias no esclarecidas. En el video que muestra este hecho se observa que los amigos del presunto agresor logran neutralizarlo y el caso no pasa a mayores.



Los sitios donde se realizaron estos festejos fueron clausurados y los equipos de sonido decomisados. En total se realizaron 78 operativos en 192 establecimientos donde se entregaron 52 citaciones por diferentes motivos y la detención de 5 personas por daños a la propiedad privada y por conducir en estado de ebriedad.



En las vías estatales no ocurrieron inconvenientes de consideración, sobre todo, el día del retorno de los turistas desde los diferentes destinos de la Costa.



El último martes, por ejemplo, los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador debieron aplicar un contraflujo en la vía Alóag-Santo Domingo ante el exceso de vehículos en horas de la noche. Según un reporte del peaje del kilómetro 88, en territorio tsáchila, un total de 75 535 automotores circularon entre el 30 de octubre y 3 de noviembre de 2020.



El día de mayor flujo vehicular fue el sábado con 17 992 vehículos, reportados en las cuatro estaciones de recaudación.



De acuerdo con Fernando Sánchez, administrador del peaje, el incremento del flujo vehicular en el día de mayor tráfico fue de un 39% en promedio. En el asueto del 9 de Octubre, en cambio, subió en un 35%. Por esa vía en un día normal transitan hasta 11 000 automotores.