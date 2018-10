Haddad se acerca a la iglesia católica en campaña presidencial en Brasil

LEA TAMBIÉN

El candidato izquierdista a la presidencia de Brasil, Fernando Haddad, destacó este jueves 11 de octubre de 2018 sus coincidencias con temas que la Iglesia católica “considera esenciales”, relacionados con la violencia, el medio ambiente, la corrupción, el aborto y la preservación de las instituciones democráticas.

“Nuestro programa prevé acciones alineadas con esos principios”, dijo Haddad a la prensa tras reunirse en Brasilia con el secretario general de la Confederación Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), Leonardo Steiner.



La visita se efectuó a poco más de dos semanas de la segunda vuelta, en la que el ultraderechista Jair Bolsonaro se presenta como gran favorito, con 58% de intenciones de voto frente a 42% para el candidato del Partido de los Trabajadores (PT), según sondeos.



Pero Haddad destacó que hace apenas un mes que fue oficializado candidato tras la invalidación de la postulación del encarcelado expresidente Lula, y que confiaba en seguir creciendo ante el electorado. “Faltan ocho [puntos] para llegar al 50%. Tenemos dos semanas de trabajo para conseguirlos”, declaró.



Bolsonaro logró un amplio apoyo de las pujantes iglesias evangélicas y tiene además gran aceptación entre los católicos, en el país con mayor número de fieles del mundo de esa religión.



Según la primera encuesta realizada tras la celebración del primer turno electoral el domingo, un 46% de los católicos apoya a Bolsonaro frente al 40% de Haddad. Entre los evangélicos, Bolsonaro tiene el 60% y Haddad el 25%.



En una entrevista con el sitio de noticias UOL, Steiner recordó el lunes que, por ley, los curas no pueden apoyar “a ningún candidato” en actos religiosos, pero sí “pueden hablar de la importancia de la preservación de la democracia”.



Bolsonaro se destacó a lo largo de su carrera por un discurso autoritario y su admiración de la dictadura militar (1964-1985). Haddad contó que Steiner le expuso los cinco temas que más preocupan a los católicos de cara al balotaje.



Ellos son el “compromiso con la actuación del Estado para combatir la violencia”, el combate a la corrupción, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la defensa del medio ambiente y “un compromiso con la preservación de la vida”.



La CNBB emitió un comunicado en el que precisó que Haddad “no vino a pedir apoyo” y enumeró también los temas tratados, en otro orden y con otros términos: “La no legalización del aborto, la protección del medio ambiente, la preocupación especial por la cuestión indígena y quilombola [comunidades de descendientes de esclavos prófugos], la defensa de la democracia y el combate riguroso a la corrupción”.



El programa de Haddad no hace referencia al aborto. El candidato dijo en 2012 estar “personalmente en contra” de su legalización. También llamó a “establecer políticas públicas que ofrezcan a las mujeres condiciones de planificar sus vidas”.