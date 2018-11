Fernando Balda reta a Pamela Aguirre a que lo denuncie en la Fiscalía por decir que fue ‘asambleísta alterno’

LEA TAMBIÉN

"Si la señora Pamela Aguirre cree que yo he cometido un delito o infracción pues la increpo, la insto, a que vaya a la Fiscalía Nacional del Ecuador, yo la acompaño, y que me denuncie”. Así respondió Fernando Balda este lunes 12 de noviembre del 2018 a la parlamentaria andina Pamela Aguirre, luego de que ella pidiera que se lo dejara de identificar como “asambleísta”.

“Fernando Balda gusta de presentarse como asambleísta. Lo que los medios obvian mencionar es que él jamás fue electo para tal cargo y al insistir en dicha aseveración puede estar incurriendo en delito de usurpación y simulación de funciones (Art. 287 COIP)”, escribió Aguirre, quien en el 2017 fue elegida parlamentaria andina por Alianza País y ahora perteneciente al grupo denominado ‘revolución ciudadana’, afín al expresidente Rafael Correa.

En la foto, Fernando Balda y Pamela Aguirre, parlamentaria Andina. Foto: Mario Faustos / Archivo / EL COMERCIO

“Que me denuncie”, dijo Balda. “No lo va a hacer, porque ella sabe que está contribuyendo a generar una campaña sucia en contra de la víctima, en contra mía, para tratar de defender lo indefendible, para tratar de defender a su jefe Rafael Correa”, agregó Balda, quien impulsa un proceso penal por plagio, por hechos registrados en el 2012 en Bogotá, por el cual el miércoles 7 de noviembre del 2018 Correa fue llamado a juicio.



“Mi cuenta Twitter, mis cartas de presentación, mis tarjetas son muy claras. Dicen ‘asambleísta alterno’. ¿Por qué? Yo participé en las elecciones del 2009 en quinto lugar apara la Asamblea Nacional por el Partido Sociedad Patriótica”, expresó Balda. “Con la votación obtenida, que fueron 93 000 votos en el individual y 630 000 votos en el consolidado nacional subí del quinto al cuarto lugar. Mi partido metió tres asambleístas, lamentablemente el tercer asambleísta falleció (Julio Logroño murió el 21 de julio del 2009) y la alterna de él (Gioconda Saltos) le sucedió y se posesionó como titular y yo quedé como alterno de ella”.



Aguirre señaló que en la Asamblea Nacional no hay registro de Balda. “Debido a los vacíos de la normativa vigente en aquel momento, la decisión sobre la vacante en cuanto al suplente de Saltos quedaba en manos de la Asamblea Nacional, institución en la que tampoco hay registro de que Balda haya asumido funciones legislativas”, dijo la parlamentaria andina.



Este Diario halló el nombre de Balda en la rendición de cuentas de la Asamblea Nacional elaborada durante la presidencia de Fernando Cordero para el período agosto 2009 - julio 2010. En la página 36 consta la presentación de gestión de Gioconda María Saltos Espinoza, asambleísta nacional. En la ficha de descripción de ese documento del Parlamento reza que ella pertenece al Partido Sociedad Patriótica y que su asambleísta alterno es “Fernando Marcelo Balda F.”.



Aguirre dijo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) jamás le entregó a Balda las credenciales como asambleísta.



"Es más, me iba a principalizar”, señaló Balda. “Se excusó Gilmar Gutiérrez de su cargo (de asambleísta) y subimos de escala y me tocó a mí ir a reemplazarlo. Cuando llegué a la Asamblea Nacional ya para principalizarme, ya estaba la Policía enviada por Rafael Correa para impedir que yo me posesione como asambleísta y seguir realizando mis denuncias, pero ya esta vez desde el Parlamento", señaló.



“Sin embargo creo que yo he demostrado, a través de los años, que no necesito pisar la alfombra roja (de la Asamblea) para hacer mi trabajo de fiscalización de observación ciudadana que es mi derecho”.