Las ferias informales continúan en Ambato

La venta de legumbres, hortalizas y frutas continúan en avenidas y redondeles de la ciudad de Ambato, en Tungurahua. Los comerciantes ocupan las veredas y parqueaderos para ofertar sus productos.

Este lunes 6 de abril del 2020, los vendedores ocuparon sitios como el Parque Industrial, redondel de Terremoto, Huachi Belén y la plaza Primero de Mayo.



En los alrededores de este último centro de expendió se registró enfrentamientos entre comerciantes catastrados e informales. Los vecinos indicaron que a varias mujeres indígenas que llegaron de Quisapincha, Ambatillo, Pasa, San Fernando, Pilahuín y otros sectores, les quitaron la mercadería.



Mientras un grupo de agentes del Municipio de Ambato y la Policía Nacional se movilizó a los alrededores de la plaza para evitar que continúen las agresiones. Además, solicitaron a los comerciantes que se retiren a sus casas.







Los cabildos del sector de Ambatillo también se movilizaron a este centro de expendio. Desde una camioneta solicitaban a los comuneros que respeten el toque de queda y que se retiren a sus viviendas para evitar la propagación del covid-19. “Estamos haciendo los controles pero necesitamos la colaboración”, aseguró la oficial de la Policía Nacional, Eddy Ortega.



En Tungurahua se registran 22 casos del nuevo coronavirus y tres personas fallecidas. El alcalde de Ambato, Javier Altamirano, hizo un llamado a los vendedores y usuarios para que este tipo de acciones no continúen en la ciudad. “Por ganarse unos centavos ponen en peligro a sus hijos, esposas, padres y abuelos. No voy a permitir que se ponga en riesgo a la ciudadanía por parte de gente que no entiende la magnitud de esta situación”.