Luego del descanso del 9 de Octubre, al Ecuador le quedan tres feriados; Quito tendrá cuatro 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Este sábado 6 de octubre del 2018 arrancan los tres días de asueto por los 198 años de la Independencia de Guayaquil hasta el lunes 8. Este es el octavo feriado en lo que va del año.

Tras ese descanso, al Ecuador le quedan tres feriados por disfrutar: el de finados, 2 de noviembre; Independencia de Cuenca, 3 de noviembre, y Navidad, 25 de diciembre.



Quito tendrá un día más por las fiestas de Fundación de la ciudad, el 6 de Diciembre. Las localidades de Ambato, Latacunga, Loja y otras ciudades también tienen un feriado más por sus festividades locales.



En el Decreto Ejecutivo No. 858 del 28 de diciembre del 2015 y la Ley de Feriados se estableció que el 31 de diciembre del 2018 sea día de descanso obligatorio y se una al feriado del 1 de enero del 2019. De esta forma, serán cuatro los días de descanso de fin de año: sábado 29 de diciembre, domingo 30, lunes 31 y martes 1 de enero del 2019, que corresponde al primer feriado del año nuevo.



La Ley de Feriados, publicada el 20 de diciembre del 2016, estable 11 días de asueto no recuperables en todo el año. Según la normativa, si los feriados caen miércoles o jueves, los días de asueto serán trasladados al viernes de esa semana. Si los feriados caen martes, el día de descanso se moverá al lunes. De esa forma habrá un período de descanso de tres días seguidos, incluidos los fines de semana, para promocionar el turismo local. No se trasladarán los días 1 de enero, 25 de diciembre, ni martes de Carnaval.



En el 2018, Ecuador estableció seis feriados de tres días (incluidos fines de semana) y dos feriados de cuatro días, el de Carnaval (sábado 10 de febrero, domingo 11, lunes 12 y martes 13) y el de Difuntos e Independencia de Cuenca (jueves 1 de noviembre, viernes 2, sábado 3 y domingo 4).



La fecha de la Independencia de Cuenca se celebrará sábado, pero según la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público y al Código del Trabajo, conocida como Ley de Feriados, "si los días feriados coinciden con los días viernes y sábado, el día de descanso obligatorio del día sábado pasará al día anterior al día viernes de feriado", es decir, en es caso, al jueves.



CALENDARIO DE FERIADOS NACIONALES AL 2020​ ​



Agenda de los feriados en Ecuador del 2018 al 2020, según el Decreto 858 del 28 de diciembre del 2015 y la Ley de Feriados: