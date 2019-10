¿Habrá un día más de feriado en Manta?

LEA TAMBIÉN

En muchos mantenses ronda la inquietud sobre si la ciudad tendrá un día adicional de feriado al asueto nacional ya programado en Ecuador, entre el 1 y el 4 de noviembre del 2019 por Difuntos y la Independencia de Cuenca.

El lunes 4 de noviembre se cumplen 97 años de la cantonización de Manta. La pregunta que muchos se hacen es si, por ello, ¿el feriado por la cantonización de Manta se recorrerá al martes 5?



La respuesta es negativa, informó el Departamento Jurídico del Municipio de Manta este jueves 31 de octubre del 2019.



La Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público y al Código del Trabajo, llamada 'Ley de Feriados', contempla que "se trasladarán al viernes los feriados que coincidan con miércoles, jueves o sábado. Se trasladarán al lunes los feriados que coincidan con domingo o martes".



Por Ley, no hay razón para recorrer un feriado de lunes a martes.



Los días inamovibles de feriados son el 1 de enero, el 25 de diciembre y el martes de Carnaval. Estas fechas serán de descanso sin importar el día en que coincidan, según la normativa.



Ecuador disfrutará de un feriado largo de cuatro días por el Día de los Difuntos y por la Independencia de Cuenca.



¿Cuántos feriados quedan en Ecuador en el 2019?



Después del descanso del Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca, el siguiente feriado nacional previsto en Ecuador será el de Navidad, el 25 de diciembre.



En este 2019, el feriado de Navidad será el único que no coincida con fin de semana, pues se celebrará en miércoles. El lunes 23 y el martes 24 de diciembre serán días laborables normales. Sin embargo, la Presidencia tiene la potestad de modificar esas jornadas, pero aún no está definido.



Lo que sí se sabe es lo que sucederá el fin de año del 2019. El lunes 30 y el martes 31 de diciembre no constan como feriados nacionales en Ecuador, pero serán días de descanso “recuperable”. Así reza en el Decreto 858 suscrito en el 2015 por el expresidente Rafael Correa.



La medida, que no ha sido modificada por Lenín Moreno, será obligatoria para el sector público y opcional para el sector privado.



De esa forma, el último fin de semana del 2019 tendrá cuatro días de descanso para el sector público (aunque dos de ellos recuperables), que se sumarán al asueto obligatorio de Año Nuevo. Así, el primer feriado del próximo año tendrá cinco días de descanso desde el sábado 28 de diciembre hasta el miércoles 1 de enero del 2020.





CALENDARIO DE FERIADOS NACIONALES HASTA EL 2020